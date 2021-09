Calor y aforo reducido en el regreso de la afición de MotoGP a las gradas de Motorland

La afición ha vuelto este fin de semana al circuito a disfrutar del Gran Premio y lo ha hecho con ganas. El hecho de que se hayan puesto a la venta muchas menos entradas de lo habitual -un 20%- se nota en la estampa pero yendo al detalle, el ambiente se ha vivido de igual manera en esta primera jornada de sábado, especialmente las zonas de pelouse. A media mañana en la 4, la más grande, seguía subiendo gente. Previamente han pasado un control de temperatura y en los accesos se ha vigilado la separación de las personas cada una en sus grupos. La grada es inmensa y hay sitio de sobra para que todo el mundo pueda guardar sus distancias. Eso sí, tampoco hay sombras y eso en un día así se ha echado en falta. «¡Claro, le dan la nevera al de Bilbao para que la suba!», decían de ellos mismos riendo un grupo de chicos venidos de varios sitios, uno de ellos de Bilbao. Acababan de hacer cima en la pelouse con la consiguiente sudada pero las vistas merecen la pena.

Por allí ya había más aficionados. Los que ya se lo saben van buscando esa cima y van preparados muchos con sus mesas de campin, neveras, toldos y sombrillas -sin la parte puntiaguda porque está prohibida-, además de gorras y gafas de sol. La sombra natural escasea y una de esas la daba un pequeño pino y la habían cogido Tamara Escanero, Juan Ortiz y su hija Triana de cinco años. Ella es zaragozana y él, sevillano aunque dice que los calores zaragozanos y sevillanos no son igual. «Lo que no aguanto es el frío», ríe él. No habrá problema por las bajas temperaturas este fin de semana en Motorland, un circuito que se conocen muy bien porque llevan acudiendo al Gran Premio desde el primero. «Yo trabajaba en Zaragoza y me acuerdo perfectamente cuando se comenzó a construir esto y cuando vino MotoGP», dijo Tamara. Son moteros de siempre y los viajes al GP siempre han sido en moto hasta que llegó la pequeña y cambiaron al coche. «Es otra manera de vivirlo, como este año, que no hay campin que era donde siempre nos quedábamos, así que iremos y vendremos a Zaragoza», explica Juan. «De hecho, no pensábamos venir pero unos amigos de Calanda tenían la entrada y no podían estar, así que nos decidimos porque nos gusta mucho», añadió. Se despedirán de Rossi, un piloto que «ha hecho mucho por el motociclismo».

Los fans de Rossi siempre están, no fallan. Siempre están diluidos por todas las gradas porque además de los fieles del italiano, son muchos los que al preguntar por su piloto predilecto mencionan al preferido y también a Rossi, «porque es el mítico». «Somos un grupo de amigos que nos conocimos a través del Facebook ‘Yo soy Rosista’ y nos juntamos en los grandes premios que podemos como Valencia, Barcelona, Aragón,… y si es un circuito internacional mucho mejor. Hoy estamos aquí para animar a Valentino, que es su último año y hay que darle mucho apoyo»; ha asegurado José Ramos Alcón.

Cerca de la familia procedente de Zaragoza, Sergio, Íñigo, Yeray, David y Blas echaban una partida de cartas tranquilamente entre las carreras clasificatorias. Los tres primeros son de Vitoria y Blas, de Sevilla. «Soy un acoplado, que es la primera vez que vengo», reía. El nexo de unión es Valladolid donde compartieron los estudios de un máster. «Hemos entrado bien, se han puesto medidas covid y entre eso y la tasa de vacunación, poco a poco hay que ir haciendo vida normal», reflexiona. Entre el grupo algunos ya han estado en años anteriores y aunque esta vez en las calles no hay fiesta nocturna, «nos acercaremos a Alcañiz a dar una vuelta por la tarde». Mientras acaban la partida no hay acuerdo entre qué piloto es mejor. «Si lo mejor es estar juntos aquí«, sonríen.