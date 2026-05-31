Motorland despide el Mundial de Superbike con 28.000 espectadores y la negociación por la continuidad del Gran Premio todavía en marcha

Motorland ha despedido este domingo un Mundial de Superbike de buenas sensaciones. El circuito bajoaragonés ha congregado a lo largo de todo el fin de semana a 28.000 espectadores entre aficionados, pilotos y personal de la organización, 1.000 menos que el anterior pero más que en ediciones como la de 2024, cuando se llegó a los 27.000 aficionados. Todo ello mientras todavía se mantienen las negociaciones por la continuidad a partir del 2027 del Gran Premio de Moto GP de Aragón, la gran cita del calendario del trazado bajoaragonés.

Los espectadores han llegado desde toda la geografía española y de Europa con banderas italianas, portuguesas y británicas e incluso chinas ondeando en las gradas. Y prueba de ello ha sido la ocupación turística del prácticamente 100% que se ha conseguido en la zona. Como curiosidad, desde la organización explican que se está detectando una mayor presencia de turistas asiáticos, fruto del impulso que las marchas chinas están intentando conseguir en la competición. La presencia del piloto turolense Gonzalo Sánchez también ha animado a que más vecinos de la capital y alrededores asistieran al circuito. “Tener estas figuras es vital porque ayuda al desarrollo de ese deporte, y que los aragoneses tengamos una referencia en el mundo del motociclismo. Es importante de cara al futuro”, ha valorado Jorge Panadés, gerente de Motorland.

La competición se ha despedido este domingo con la presencia de los tambores de Alcañiz y sus terceroles, enseñando a millones de espectadores en televisión y las plataformas una de las tradiciones más arraigadas del territorio. Las altas temperaturas han sido otro protagonista durante todo el fin de semana, aunque estas no han frenado el aluvión constante de aficionados por gradas y la zona del paddock. Tras un sábado en el que el primer Pit Lane Walk ya dejó grandes imágenes, el domingo no fue menos. De hecho, el del domingo volvió a llenar la calle de boxes de Motorland de aficionados que tuvieron la ocasión de estar muy cerca de los pilotos de WorldSBK. La actividad fue animada por la batucada Battuxanga que puso el ritmo y la música para disfrute del público.

Para el gerente de Motorland, la emoción ha podido vivirse tanto dentro como fuera de la pista, con "carreras muy emocionantes". "Seguimos trabajando con Dorna para potenciar la cifra de aficionados que llegan, y para intentar buscar otras actividades adicionales que impulsen la prueba”, ha puntualizado.

Continuidad del Gran Premio de Aragón, todavía pendiente

Y lo que tampoco se dejó de preguntar este fin de semana es qué pasará a partir de 2027 con el Gran Premio de Aragón en Motorland. Los últimos rumores apuntaban a que el trazado bajoaragones será el primer circuito de reserva de la próxima temporada, aunque Panadés ha defendido este domingo que la negociación todavía continúa abierta. “El Gobierno de Aragón continúa trabajando en esa renovación. Siempre se ha mostrado esa voluntad, pero debemos recordar que son dos las partes implicadas. Hay que seguir luchándolo”, ha afirmado.

A diferencia de otros años, en este Mundial no se ha realizado ninguna otra declaración política por parte del Ejecutivo Autonómico, ni de valoración de la cita de Superbike, ni tampoco sobre lo qué ocurrirá a partir de 2027.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha defendido que "vamos a lucharlo hasta el final". "Hay posibilidades. Estamos encontacto continuo con el Gobierno de Aragón", ha dicho.

Aficionados disfrutando del Mundial de Superbike en Motorland 2026 / Jesús Burgos