Motorland Aragón convertirá el Espacio Ebro en la gran fiesta de MotoGP los días 27 y 28 de junio

Los aficionados al motociclismo de Zaragoza tienen una cita ineludible el próximo 27 y 28 de junio en el Espacio Ebro. Durante todo el fin de semana, Motorland Aragón realizará en las instalaciones la Warm Up Party, una fiesta única y llena de atractivos para público de todas las edades que contará con la emisión del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP en una gran pantalla y con ambiente de tardeo tras las carreras. Tanto el sábado como el domingo la entrada al recinto será gratuita hasta llenar aforo.

Un plan para disfrutar en familia, la Warm Up Party ‘trae’ Assen a Zaragoza. El Espacio Ebro se dividirá en diferentes zonas para ofrecer multitud de experiencias a los asistentes. Por supuesto, contará con una gran pantalla de alta definición en la que podrá seguirse en directo una de las pruebas más míticas del calendario de MotoGP, el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen, todo ello en un ambiente único de aficionados a las motos y animación con speaker, porras de resultados y sorteos exclusivos como accesos a Hero Walk.

Aficionados disfrutando de la Warm Up Party / Motorland Aragón

Además de las retransmisiones, la Warm Up Party contará con sesiones de dj en directo y el tradicional Almuerzo Motero del domingo, perfecto para recuperar energía, que acompañará a la alta oferta de comida y bebida que tendrán disponible los asistentes todo el fin de semana. El público podrá continuar la fiesta una vez finalice la actividad en Assen con la presencia de djs y actividades en el Espacio Ebro.

Zona Gaming con simulador y exposición de motos clásicas. Los más atrevidos tendrán la oportunidad de batirse en el simulador Pro MotoGP para buscar la vuelta más rápida en el brutal circuito de Motorland Aragón la cual tiene premio. Además, también habrá disponibles varias Play Station 5 con el videojuego oficial de MotoGP2026. Y para los nostálgicos, Motorland Aragón dispondrá en el Espacio Ebro de una exposición de motos clásicas y una zona vintage donde revivir las épocas doradas de las dos ruedas.

Un aficionado disfrutando de un simulador de MotoGP / Motorland Aragón

Los más pequeños también tienen su Espacio Kids en la Warm Up Party. No podía faltar el área dedicada a los futuros aficionados de MotoGP. Durante el fin de semana, los más pequeños dispondrán del Espacio Kids que cuenta con un toro mecánico, un castillo hinchable, pintacaras, el videomaton 360 y otras sorpresas que harán de la Warm Up Party una experiencia inolvidable.

Un evento también para moteros, la Warm Up Party calienta motores. La Warm Up Party dispondrá en su entrada de un photocall para que todos los asistentes puedan llevarse a casa un recuerdo de la fiesta. Además, aquellos que quieran acudir en moto al evento podrán aparcarla en el parking exclusivo que dispone de guardacascos gratuito. Otra de las grandes sorpresas será la presencia de varios pilotos aragoneses que se unirán a la Warm Up Party para conocer a los aficionados y firmar autógrafos.

La Warm Up Party abrirá sus puertas el sábado de 11:00 a 20:00 y el domingo de 10:00 a 16:00 permitiendo a los aficionados disfrutar de dos jornadas de ambiente único y especial como aperitivo a un Gran Premio de Aragón que llegará a Motorland del 28 al 30 de agosto.