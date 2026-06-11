Actualizado 19:27

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 JUN 2026|

Actualizado 19:27

Motorland Aragón convertirá el Espacio Ebro en la gran fiesta de MotoGP los días 27 y 28 de junio

La Warm Up Party será la antesala del Gran Premio de Aragón con MotoGP en directo y un animado ambiente de tardeo tras las carreras

Imagen de un DJ con el público en Motorland Aragón / Motorland Aragón
Imagen de un DJ con el público en Motorland Aragón / Motorland Aragón

La COMARCA11 06 2026

Comentar

AlcañizMotorland

DeporteMotor

Los aficionados al motociclismo de Zaragoza tienen una cita ineludible el próximo 27 y 28 de junio en el Espacio Ebro. Durante todo el fin de semana, Motorland Aragón realizará en las instalaciones la Warm Up Party, una fiesta única y llena de atractivos para público de todas las edades que contará con la emisión del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP en una gran pantalla y con ambiente de tardeo tras las carreras. Tanto el sábado como el domingo la entrada al recinto será gratuita hasta llenar aforo.

Un plan para disfrutar en familia, la Warm Up Party ‘trae’ Assen a Zaragoza. El Espacio Ebro se dividirá en diferentes zonas para ofrecer multitud de experiencias a los asistentes. Por supuesto, contará con una gran pantalla de alta definición en la que podrá seguirse en directo una de las pruebas más míticas del calendario de MotoGP, el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen, todo ello en un ambiente único de aficionados a las motos y animación con speaker, porras de resultados y sorteos exclusivos como accesos a Hero Walk.

Aficionados disfrutando de la Warm Up Party / Motorland Aragón
Aficionados disfrutando de la Warm Up Party / Motorland Aragón

Además de las retransmisiones, la Warm Up Party contará con sesiones de dj en directo y el tradicional Almuerzo Motero del domingo, perfecto para recuperar energía, que acompañará a la alta oferta de comida y bebida que tendrán disponible los asistentes todo el fin de semana. El público podrá continuar la fiesta una vez finalice la actividad en Assen con la presencia de djs y actividades en el Espacio Ebro.

Zona Gaming con simulador y exposición de motos clásicas. Los más atrevidos tendrán la oportunidad de batirse en el simulador Pro MotoGP para buscar la vuelta más rápida en el brutal circuito de Motorland Aragón la cual tiene premio. Además, también habrá disponibles varias Play Station 5 con el videojuego oficial de MotoGP2026. Y para los nostálgicos, Motorland Aragón dispondrá en el Espacio Ebro de una exposición de motos clásicas y una zona vintage donde revivir las épocas doradas de las dos ruedas.

Un aficionado disfrutando de un simulador de MotoGP / Motorland Aragón
Un aficionado disfrutando de un simulador de MotoGP / Motorland Aragón

Los más pequeños también tienen su Espacio Kids en la Warm Up Party. No podía faltar el área dedicada a los futuros aficionados de MotoGP. Durante el fin de semana, los más pequeños dispondrán del Espacio Kids que cuenta con un toro mecánico, un castillo hinchable, pintacaras, el videomaton 360 y otras sorpresas que harán de la Warm Up Party una experiencia inolvidable.

Un evento también para moteros, la Warm Up Party calienta motores. La Warm Up Party dispondrá en su entrada de un photocall para que todos los asistentes puedan llevarse a casa un recuerdo de la fiesta. Además, aquellos que quieran acudir en moto al evento podrán aparcarla en el parking exclusivo que dispone de guardacascos gratuito. Otra de las grandes sorpresas será la presencia de varios pilotos aragoneses que se unirán a la Warm Up Party para conocer a los aficionados y firmar autógrafos.

La Warm Up Party abrirá sus puertas el sábado de 11:00 a 20:00 y el domingo de 10:00 a 16:00 permitiendo a los aficionados disfrutar de dos jornadas de ambiente único y especial como aperitivo a un Gran Premio de Aragón que llegará a Motorland del 28 al 30 de agosto.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Hospital de Alcañiz adjudica 18 plazas de médicos especialistas de difícil cobertura

Las dos plazas que se quedan vacantes se corresponden con Dermatología y Microbiología. En toda la comunidad autónoma, el Servicio Aragonés de Salud ha cubierto el 94% de las plazas...

1

El Hospital de Alcañiz adjudica 18 plazas de médicos especialistas de difícil cobertura

Piden colaboración ciudadana para encontrar al vecino de Calaceite desaparecido desde el martes

Siete patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero del GREIM de Huesca y tres patrullas ciudadanas forman el dispositivo de búsqueda. Su mujer pide ayuda y batidas en Mazaleón, Maella,...

Comentar

Piden colaboración ciudadana para encontrar al vecino de Calaceite desaparecido desde el martes

Xavier Tarzán (PSOE) dimite y Foz Calanda busca nuevo alcalde

Por el momento, Miriam Milían, teniente de alcalde, asume el puesto de alcaldesa en funciones

Comentar

Xavier Tarzán (PSOE) dimite y Foz Calanda busca nuevo alcalde

Un año más de Campeonato, cuatro como la única reserva y 12 millones de euros: Así es el acuerdo para conservar MotoGP en Motorland Aragón

El acuerdo suscrito por DGA y Dorna garantiza una cita fija y mantiene al trazado alcañizano vinculado al Mundial hasta 2031. Ezpeleta muestra su apoyo al trazado y asegura que...

23

Un año más de Campeonato, cuatro como la única reserva y 12 millones de euros: Así es el acuerdo para conservar MotoGP en Motorland Aragón

La Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo cierra el curso con cerca de 40 participantes

Los jóvenes deportistas han competido durante la temporada en campeonatos autonómicos, pruebas de trail y carreras populares de todo el territorio

Comentar

La Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo cierra el curso con cerca de 40 participantes

El Andorra C.F. desfila en San Mamés: Los benjamines e infantiles brillan en el torneo del Athletic Club

FOTOGALERÍA. El conjunto minero participa en el prestigioso torneo organizado por el club vasco con dos equipos que protagonizan una invicta fase de grupos y cayeron en dieciseisavos de final

1

El Andorra C.F. desfila en San Mamés: Los benjamines e infantiles brillan en el torneo del Athletic Club
Periódico del Bajo Aragón Histórico