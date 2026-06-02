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02 JUN 2026|

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Alcañiz revive su circuito urbano a través de un documental sobre Melquiades Oliveros

El estreno, disponible en YouTube, recuerda la época dorada del motor en Alcañiz y el icónico SEAT 124 de la leyenda local

El emblemático piloto local, Melquíades Oliveros, junto a su coche / Cedida
El emblemático piloto local, Melquíades Oliveros, junto a su coche / Cedida

Jesús Burgos02 06 2026

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Alcañiz

DeporteMotor

Alcañiz volvió esta semana a sentir el rugido de los motores, aunque solo a través de la pantalla. La ciudad recuerda su circuito urbano de Guadalupe, desaparecido en el año 2003, gracias al estreno del documental “Melquiades, el legado silencioso”. Se trata de un proyecto de la productora independiente Esfera de Emociones, Obicua, que rinde homenaje al trazado bajoaragonés a través de la historia de la leyenda local del automovilismo, Melquiades Oliveros y su emblemático SEAT 124.

El documental está disponible en el canal de YouTube de Esfera de Emociones, abierto al público, y se espera que perdure como testimonio de una época que marcó a toda la ciudad y que conecta a nuevas generaciones con la historia del motor en el Bajo Aragón.

Víctor Núñez, creador del documental y director de proyectos de Esfera de Emociones, asegura que la acogida ha superado todas las expectativas: “En solo 16 horas desde el estreno, casi mil personas lo han visto, con una retención media de 13 minutos”, destacó durante la entrevista en la radio La COMARCA.

Para Melquiades, la experiencia del visionado ha sido emotiva: “El domingo lo vimos todos en familia y llegamos hasta a emocionarnos. Es un recuerdo que se va a quedar para siempre”, confesó. No obstante, el documental surge de manera casual, tal y como relata su creador. Casualidades que dan ideas e invitan a crear.

“Llegué a Melquiades buscando un coche, ni siquiera sabía quién era. Su perfil discreto y su generosidad me impactaron, y quise contar esta historia desde la emoción y el valor humano, no solo el motor”, explica Núñez.

Por su parte, Oliveros rememora la importancia del circuito urbano de Guadalupe: “Correr en Alcañiz era la joya del año. Estar entre tu público, ver a las familias en los balcones… eso no se olvida”.

Más allá de las carreras, el documental refleja la filosofía de Esfera de Emociones, que busca conectar a las personas con sus vehículos y las emociones que despiertan: cada coche es mucho más que una máquina, es una historia viva que refleja la personalidad y la vida de su dueño. Como explican desde la productora, “celebramos la relación especial entre coches y personas, explorando las aventuras, los logros y las emociones que aportan a sus vidas”.

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