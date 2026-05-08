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08 MAY 2026|

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La Calvarian Race de Alcorisa abre el plazo de inscripciones para su VI edición que cambia de fecha

La prueba se celebrará finalmente el domingo 24 de mayo a causa de la eliminatoria de ascenso a Tercera de fútbol sala que disputará el Alcorisa

Salida de la V edición de la Calvarian Race celebrada en 2025 / Cedida
Salida de la V edición de la Calvarian Race celebrada en 2025 / Cedida

Jesús Burgos08 05 2026

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Alcorisa

AtletismoDeporte

La Calvarian Race vuelve el próximo domingo 24 de mayo con su sexta edición de la carrera de obstáculos, en modalidad competitiva y para toda la familia, organizada por el Ayuntamiento de Alcorisa y el Servicio Municipal de Deportes. 

Una divertida prueba deportiva con inscripciones gratuitas que, como ha ocurrido en las cinco ediciones anteriores, cuenta con dos rutas de distinta longitud y dificultad. El recorrido familiar será de 3 kilómetros y 100 metros de desnivel y hay hasta 200 plazas de inscritos. La ruta competitiva tendrá 7 kilómetros y 270 metros de desnivel. En este caso, las plazas son más limitadas y solo podrán inscribirse 50 participantes

Las inscripciones están abiertas desde el pasado 4 de mayo hasta el próximo domingo 17. Los premios sólo se repartirán en la ruta competitiva, tanto masculina como femenina. El primera ganará un cheque regalo de 150 euros en Des-Nivel Shop. El segundo un jamón. Y el tercero un lote de productos de Alcorisa.

Nueva fecha y fiesta con regalos

La competición estaba prevista inicialmente para el sábado 23, pero finalmente se disputará el domingo 24 de mayo. El cambio se debe al partido de Ida de la eliminatoria de ascenso a Tercera división de fútbol sala que el Alcorisa disputará ese mismo día.

El evento no cerrará el telón cuando finalice la prueba deportiva. En los aledaños de la plaza de toros se celebrará una fiesta con animación y sorteo de regalos para todos los asistentes.

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