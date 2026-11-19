Motorland Aragón volverá a abrir su temporada con el deporte y la solidaridad como protagonistas. La XVI edición de La Invernal, que se celebrará los días 23 y 24 de enero de 2027 en el circuito alcañizano, destinará los fondos recaudados a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) 'Querida Gloria' del Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Gloria Fuertes de Andorra. La aportación económica permitirá adquirir nuevo equipamiento terapéutico para mejorar la calidad de vida de los alumnos del centro.

La tradicional cita solidaria reunirá un año más a deportistas, familias y aficionados en las instalaciones del complejo bajoaragonés con un objetivo común. En esta ocasión, los participantes contribuirán a mejorar los recursos de un centro educativo que atiende actualmente a 104 alumnos procedentes de 28 localidades del territorio y que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria.

Una apuesta por la autonomía de los alumnos

Los fondos recaudados durante la XVI edición de La Invernal se destinarán a la adquisición de equipamiento terapéutico de última generación para el área de fisioterapia del colegio andorrano. El objetivo es mejorar los tratamientos y la rehabilitación postural de niños y jóvenes con graves afectaciones motrices, favoreciendo así su autonomía y bienestar en el día a día.

La iniciativa permitirá acercar recursos especializados al medio rural, donde el acceso a este tipo de equipamientos resulta especialmente importante para las familias. La mejora de los medios con los que trabajan los profesionales del centro repercutirá tanto en la atención que reciben los alumnos como en el esfuerzo diario de sus familiares.

La elección del AMPA 'Querida Gloria' como beneficiaria de esta nueva edición supone también una oportunidad para dar visibilidad a la labor que desarrolla la comunidad educativa del colegio Gloria Fuertes y a las necesidades de las personas con discapacidad en el territorio.

Instalaciones del CPEE Gloria Fuertes en Andorra / G.F.

Más de cuatro décadas al servicio del territorio

La Asociación de Madres y Padres 'Querida Gloria' trabaja junto al colegio andorrano desde su fundación, en 1982. Durante más de 40 años, la entidad ha acompañado a las familias de niños y jóvenes con grandes discapacidades, contribuyendo a su inclusión social y a la mejora de su calidad de vida.

El CPEE Gloria Fuertes está especializado en la atención integral a alumnos con necesidades educativas especiales, desde edades tempranas hasta las etapas de transición a la vida adulta y de cualificación profesional. Para ello, dispone de instalaciones adaptadas, aulas específicas y servicios terapéuticos, además de un equipo multidisciplinar de profesionales.

Su ámbito de actuación trasciende los límites de Andorra. Los 104 alumnos que actualmente estudian en el centro proceden de 28 municipios, conectados a través de diferentes rutas de transporte escolar. El colegio también promueve actividades compartidas con centros educativos ordinarios para favorecer la convivencia y la inclusión de su alumnado.