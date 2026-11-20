El deporte del territorio contará con una triple representación entre las candidaturas finalistas de los Premios del Deporte Aragonés 2026. El triatleta jarquino Izan Edo, el halterófilo alcañizano Carlos Magallón y la ciudad de Alcañiz optan a tres de los galardones que se entregarán el próximo 17 de diciembre en Utebo, en una gala que reconocerá a los grandes protagonistas del deporte de la comunidad autónoma durante el presente año.

Edo es uno de los cinco candidatos a Mejor Deportista Aragonés, mientras que Magallón figura entre los tres aspirantes a Mejor Deportista Promesa Aragonés. Por su parte, la capital del Bajo Aragón, a propuesta de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), competirá por el Premio Deporte y Ciudadanía con Benasque y Ejea de los Caballeros.

Las tres candidaturas ponen de manifiesto el protagonismo del territorio en el panorama deportivo autonómico, tanto por los éxitos individuales de sus deportistas en competiciones nacionales e internacionales como por la labor desarrollada en materia de promoción deportiva.

Izan Edo, entre los mejores deportistas de Aragón

El triatleta de Jarque de la Val, Izan Edo, opta a uno de los principales reconocimientos de la gala tras firmar una temporada de crecimiento y consolidación en el panorama internacional. El deportista comparte candidatura con el atleta Carlos Mayo, el jugador de baloncesto Aday Mara, el ciclista Pablo Castrillo y el tenista Alejo Sánchez Quílez.

Su presencia entre los cinco finalistas llega en un año en el que ha demostrado su capacidad para competir con algunos de los mejores triatletas del mundo. Entre sus resultados más destacados figura el cuarto puesto conseguido en el Campeonato del Mundo sub-23 celebrado en Pontevedra, donde se quedó a las puertas del podio mundialista.

Más recientemente, Edo firmó una meritoria quinta posición en la Copa del Mundo de Hong Kong y un segundo puesto el pasado fin de semana en la prueba mundialista de Miyazaki. El triatleta afronta, además, un exigente tramo final de temporada con nuevas citas internacionales en el calendario, como la de este próximo sábado en Tauranga (Nueva Zelanda). Su candidatura al máximo reconocimiento individual masculino del deporte aragonés supone un nuevo respaldo a su progresión.

Carlos Magallón, una promesa que ya bate récords absolutos

El alcañizano Carlos Magallón es uno de los tres finalistas al premio de Mejor Deportista Promesa Aragonés 2026. El levantador del Centro Natación Helios se disputará el reconocimiento con el atleta Gabriel González Pérez y el triatleta Óscar Giral Casabona tras protagonizar un año sobresaliente pese a encontrarse todavía en edad sub-17.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se proclamó triple subcampeón de España júnior en Ourense, donde consiguió la medalla de plata en arrancada, dos tiempos y total olímpico dentro de la categoría de más de 110 kilos. Sus 133 kilos en arrancada le permitieron batir de una sola vez los récords de Aragón sub-17, júnior y absoluto de esta modalidad, mientras que los 166 kilos levantados en dos tiempos elevaron su total olímpico hasta los 299 kilos. «Ha sido un resultado muy bueno, de hecho, casi perfecto. Solo fallé un intento, el cual me habría puesto en primer lugar», ha explicado el propio Magallón tras su participación en el Nacional.

A estos resultados se suman su séptima posición en el Campeonato del Mundo sub-17 y su octavo puesto en el Europeo de la misma categoría celebrado en Pristina, dos actuaciones que evidencian su potencial en el ámbito internacional. «Estoy muy orgulloso de llevar mi nombre y el nombre de Alcañiz, de mi ciudad, a todo el mundo. Tengo muchas ganas de seguir llegando muy lejos y que todo el mundo conozca Alcañiz», ha manifestado.

Antes de conocer el desenlace de los premios, el bajoaragonés tendrá una última gran cita competitiva el próximo 28 de noviembre, cuando debutará en la Copa del Rey por equipos defendiendo los colores del Centro Natación Helios. Allí tratará de poner el broche a su temporada con un nuevo récord nacional.

Alcañiz opta al Premio Deporte y Ciudadanía

La representación del territorio en la gala no se limitará a las candidaturas individuales. Alcañiz es también una de las tres localidades finalistas al Premio Deporte y Ciudadanía 2026, después de haber sido propuesta por la Diputación Provincial de Teruel.

La capital bajoaragonesa se disputará el galardón con Benasque, candidatura presentada por la Diputación Provincial de Huesca, y Ejea de los Caballeros, propuesta por la Diputación Provincial de Zaragoza. De esta manera, las tres provincias aragonesas estarán representadas en esta categoría.

La nominación llega en un contexto de intensa actividad deportiva en la ciudad, que cuenta con un amplio tejido asociativo y de clubes de diferentes disciplinas, una importante presencia del deporte base y un calendario de competiciones de alcance provincial, autonómico, nacional e internacional, poniendo de ejemplo el último Campeonato de España Sub-17 de Halterofilia celebrado en Alcañiz. La candidatura supone una oportunidad para visibilizar el trabajo que se realiza desde las entidades deportivas, las instituciones y los numerosos voluntarios que contribuyen al desarrollo del deporte en la capital bajoaragonesa.

Será el próximo jueves 17 de diciembre cuando se despejen todas las incógnitas en Utebo, donde el Bajo Aragón y las Cuencas Mineras tendrán la oportunidad de regresar con hasta tres de los máximos reconocimientos del deporte autonómico.