El Ayuntamiento de Alcañiz ha renovado esta semana cinco convenios de colaboración económica con clubes y asociaciones deportivas de la localidad con un total que asciende hasta los 34.500 euros. El Alcañiz Club de Fútbol (ACF), el Alcañiz Club Patín (ACP), la Asociación Cazadores de Alcañiz Sociedad Deportiva (CASD), el Club Cabral Team (CCT) y el Club Balonmano Alcañiz (CBA) son los beneficiarios de estas ayudas.

Los convenios de este 2026 incluyen a cuatro clubes y una asociación de amplia implantación en el tejido social bajoaragonés, tanto por número de licencias federativas y/o asociados como por historia, destacando en este último apartado el Alcañiz Club de Fútbol y el Alcañiz Club Patín, fundados, respectivamente, en 1923 y 1951.

Clubes y asociaciones beneficiarias

Los acuerdos los han firmado el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y los presidentes de las citadas entidades deportivas con la presencia también del segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Deportes, Eduardo Orrios.

Firma del acuerdo con el Alcañiz Club de Fútbol./ Ayto

El Alcañiz Club de Fútbol, uno de los más antiguos de Aragón, ha recibido 14.000 euros. Cuenta con 14 equipos, entre ellos uno femenino y otro de integración, que suman más de 300 fichas federativas. El convenio firmado con el Ayuntamiento implica por parte consistorial la cesión parcial de uso a favor del ACF del campo de fútbol e instalaciones aledañas de la Ciudad Deportiva Municipal de Santa María. Por su parte, la entidad deportiva asume, entre otros compromisos, los entrenamientos y competiciones de sus equipos y la organización de un partido de fútbol en las Fiestas Patronales de Alcañiz entre el primer equipo absoluto del ACF y otro equipo de igual o superior categoría que la del anfitrión.

Firma del convenio con el Alcañiz Club Patín./ Ayto

El Alcañiz Club Patín cuenta con siete equipos que disputan diversas ligas de la Federación Catalana de Patinaje –ante la ausencia de competiciones federadas de este deporte en Aragón- y una escuela de hockey patines. En su acuerdo con el consistorio, el club se compromete a organizar los entrenamientos y partidos de sus equipos, mientras que el Ayuntamiento les entrega 6.000 euros además de asumir el compromiso, entre otros, de facilitarle el uso de la pista de Hockey de las instalaciones deportivas municipales.

Firma del convenio con la Sociedad de Cazadores de Alcañiz./ Ayto

En cuanto a los Cazadores de Alcañiz, el acuerdo económico asciende a 6.000 euros e implica que el Ayuntamiento colabora con la sociedad en los gastos de mantenimiento de los terrenos de aprovechamiento cinegético de propiedad municipal, que suman un total de 6.238 hectáreas repartidas entre los parajes denominados La Mangranera, Valdevallerías, Valdefardachos, Dehesa Pasamán y Loma del Espartal. Por su parte, la asociación se compromete a asumir la titularidad cinegética de los citados terrenos, velar por el fomento de la caza e inscribir a los perros de caza en el correspondiente Registro municipal.

Firma del convenio con Cabral Team./ Ayto. Alcañiz

Los 4.500 euros de subvención municipal al Club Cabral Team estarán destinados a financiar la práctica de Taekwondo en todas sus categorías mediante las actividades que esta entidad organice. Este club se fundó en 2018, pero su actividad se remonta a los años ochenta del siglo XX. Actualmente cuenta con 280 alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 60 años.

Firma del convenio con el Club Balonmano Alcañiz./ Ayto

En cuanto al convenio con el Club Balonmano Alcañiz, el Ayuntamiento les entrega 4.000 euros y facilita el uso de cancha y vestuarios para entrenamiento y competiciones de sus distintos equipos. Por su parte, el club, que cuenta con casi 400 socios y más de 250 jugadores, se compromete a organizar los entrenamientos y la participación en competiciones de sus equipos, además de abonar a los integrantes de los mismos al Servicio Municipal de Deportes.