La carretera provincial TE-V-1703, que une Vinaceite con Belchite, ha reabierto al tráfico tras casi un año y medio cortada a causa de la gran tormenta que desbordó el rio Aguasvivas. La gran riada se registró el pasado 14 de junio de 2025 y desde entonces los vecinos han dependido de un badén provisional que colocó la Diputación de Teruel mientras se ejecutaban las obras en el puente que quedó destrozado en buena parte con la fuerza de la gran riada.

El agua provocó la caída del estribo izquierdo en un tramo de unos ocho metros y daños en el derecho incompatibles con su uso, por lo que se procedió al corte total de la vía. La actuación del nuevo puente contó con una inversión de más de 700.000 euros por parte de la DPT, pero no empezaron hasta un año después. Cabe recalcar que el badén también se vio afectado por otra riada unos meses después.

La fuerte tormenta descargó en la madrugada dejando graves afecciones en Azuara, Moyuela y Herrera de los Navarros (Zaragoza) y también causó importantes daños en dos pueblos del Bajo Martín: Azaila y Vinaceite. El río Aguasvivas sa desbordó a consecuencia de las tormentas a la altura de la N-232 en Azaila. La carretera desde Vinaceite a Belchite se cortó después de que parte del puente de acceso a esa vía colapsara por la fuerte tromba de agua.

Las obras del puente salieron a licitación por 692.636,96 euros, se presentaron tres candidatas y adjudicado por 661.468,29 euros a Estructuras técnicas y servicios de rehabilitación S.L., una empresa con sede en Madrid, por ser la que mayor puntuación obtuvo.

Otro de los problemas más graves fue la destrucción de uno de los dos pozos de los que se abastece Vinaceite, además de Almochuel y Azaila. El consumo no faltó ni a casas ni granjas con la ayuda de los Bomberos de la Diputación de Teruel y, de forma puntual, de dotaciones de la Diputación de Zaragoza, que fueron surtiendo de agua a diario mientras se arreglaban los pozos y las canalizaciones.



