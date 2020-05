Cambio de fase en el Bajo Aragón entre terrazas y tiendas

El sol radiante se abrió paso entre las nubes para hacer del 11 de mayo el día ideal para dar inicio a la Fase 1 de la desescalada. Un paso que a efectos prácticos en nuestros pueblos se tradujo en la apertura de comercio minorista sin cita previa y en el despliegue de terrazas. Algunos bares se animaron a abrir y a lo largo de estos días se prevé que lo hagan más. Otros, mientras no haya cambio de normas, permanecerán con la persiana abajo y con el cartel ‘Así no abrimos‘ visible. Cabe recordar que desde el sector se lanzó una solicitud de ayuda a los ayuntamientos de la provincia hace unos días.

En la mañana de este nuevo lunes ese olor a café se mezclaba en el ambiente entre sonrisas enmascaradas. En las calles, transeúntes que se intercambiaban saludos a menudo correspondidos con un «casi no te conozco» y seguido de un frenazo en seco para no rebasar la distancia de seguridad. Conversaciones a dos metros y filas en las puertas de las tiendas. La ciudadanía salió de casa para entrar en el comercio local. Había ganas de acudir a la mercería, a la tienda de deportes, a la de ropa a renovar armario o a la joyería «a poner pila al reloj», como confesaba un alcañizano al saludar casi sin detenerse a un conocido del que hacía días que no tenía noticias. Se despidieron con unos «recuerdos para la familia».

Las pequeñas empresas han vuelto a abrir. Lo han hecho con mucha ilusión, con esfuerzo y con una sensación de incertidumbre que no consiguen espantar. Al cielo miran los hosteleros para los que ahora las terrazas son su única opción. Fue el 4 de mayo cuando el comercio bajoaragonés comenzó a levantar la persiana con las medidas y normas entonces propias de la Fase 0.

Mª José Amor, con una de sus clientas en la terraza de la Cafetería Goya de Alcañiz que este lunes tuvo muy buena acogida. / B. S.

«La gente nos ha recibido muy bien, teníamos muchas ganas

de regresar»

A buen ritmo despachaban desayunos desde primera hora de este 11 de mayo en la Cafetería Goya, una de las pocas que abrió su terraza en Alcañiz. Lo hizo al 50% tal y como manda la orden de la Fase 1 y con todas las medidas de seguridad para el personal y la clientela, entre ellas, el uso de vajilla desechable, desinfección de las mesas tras el paso cada consumidor y una atención desde ventanilla con las marcas en el suelo con las separaciones para guardar la fila. «Teníamos muchísimas ganas y la gente nos ha recibido muy bien. Está cumpliendo todo a rajatabla y ha aprendido a esperar, algo de agradecer», dice Mª José Amor. «Nos tomaremos estos días como aprendizaje porque abrir así rentable no es», apunta.

Javier Fustero, este 11 de mayo bien preparado en su terraza del Bar El Kiosko de Albalate del Arzobispo.

«La gente tenía ganas de tomar el café y han vuelto todos los clientes»

Javier Fustero e Inma Martín nunca habían tenido el bar cerrado tanto tiempo. Hasta el año pasado ni siquiera cerraban por descanso semanal en Albalate del Arzobispo. Este lunes volvieron a abrir las puertas de ‘El Kiosko’ con la misma ilusión y ganas que el primer día. Colocaron seis mesas normales y dos dobles en su terraza y empezaron a dar desayunos a las seis de la mañana. «La gente tenía ganas de tomar el café y han vuelto todos los clientes. Eso sí, en Albalate se está respetando mucho el confinamiento», explica Javier. En su caso, está satisfecho puesto que les han eximido del alquiler del local, han cobrado el cese de actividad y les han devuelto el recibo de autónomos. «Estamos contentos», señala.

Francisco y Rosa están al frente del Bar Pipins de Valderrobres, establecimiento que volvió a sacar su terraza.

«Era un día muy esperado aunque creemos que la gente saldrá poco a poco»

Aunque tímidamente, Valderrobres recobró parte del bullicio que suele caracterizar a la capital comarcal del Matarraña. Una de las pocas terrazas que decidió abrir fue la del Bar Pipins, en la plaza Comunidad Autónoma de Aragón. El hecho de contar con una gran terraza y disponer de superficie más que suficiente para ubicar sus mesas hicieron que Rosa y Francisco decidiesen abrir este lunes sus puertas. «Para nosotros este era un día muy esperado. Nos hemos reencontrado con muchos clientes aunque pensamos que la gente empezará a salir poco a poco», explica Rosa Armengol, gerente del bar junto a su marido.