El comercio bajoaragonés levanta la persiana hacia la «nueva normalidad»

Un pequeño gesto, como algunas persianas subidas en la calle Blasco y la avenida Aragón, dio este lunes más luz y color a las calles de Alcañiz. La capital del Bajo Aragón recuperó una pizca de la «nueva normalidad» viendo a sus comerciantes limpiar y poner al día sus tiendas. La mayoría de establecimientos opta por reservar esta semana, en la que ya pueden abrir con cita previa, para cumplir con las normas de higiene; y abrir el próximo lunes con un solo cliente en el interior. Todos reconocen que la norma que se publicó el domingo en el BOE para el comercio con menos de 400 metros cuadrados llegó con poco margen de maniobra por lo que aprovechan estos días para preparar sus comercios. Una mesita cerca de la puerta con guantes, gel y mascarillas nos esperará a la entrada de las tiendas y más medidas que los clientes ya no percibiremos como la limpieza de «todo» lo que toquemos como el terminal para pagar con tarjeta. Las prendas que se prueben y no se compren se pasarán después por una plancha de vapor a más de 60 grados. Así lo saben las tiendas de textil y complementos donde ya reabrieron este lunes. El sector que sí levantó la persiana es el de las peluquerías. No en su totalidad pero muchas este lunes ya estaban trabajando extremando las precauciones. Mascarillas, incluso pantallas y mucho cuidado para atender a clientes que llevan semanas sin cortarse el pelo o hacerse el tinte. Muchas tienen citas desde hacen días y una agenda repleta de nombres que hacen de este regreso algo muy esperado para su clientela.

Buena acogida de la comida a domicilio, que continúa

Personas que viven solas, hijos que quieren que sus padres no tengan que cocinar, celebraciones pendientes o quien se ha querido dar un capricho en estos días… Los clientes del restaurante Meseguer han sido muy variados estas semanas y ayer ya recibieron un encargo para la fase de la desescalada en la que ya se pueden realizar reuniones de 10 personas. Su servicio de recogida de comida en su local (que este lunes volvía a entrar en marcha) se ha transformado estas semanas en reparto a domicilio y con tan buena acogida que piensan mantenerlo en la «nueva normalidad». «Estas semanas nuestro aparhotel está abierto y acogemos a sanitarios y otros profesionales; y la forma de atender el servicio es a través de la comida para llevar así que quisimos ampliarlo al resto de la población», apuntaba este lunes Alberto Meseguer ( en la imagen) durante un reparto en la avenida Aragón.

Javier Carela, en el vivero de Agrojardín en Alcañiz.

Agrojardín, plantero y flores a domicilio

Los primeros días fueron complicados para Agrojardín. El vivero alcañizano se vio lleno de plantas recién llegadas y completamente vacío de clientes. Así pues, sus responsables tomaron la determinación de donar esta remesa a algunos ayuntamientos, como el de Castelserás, Mas de las Matas o Torrevelilla para no desperdiciar las flores de temporada.

Después fue el momento de reinventarse enviando este tipo de artículos a domicilio. El plantero ha sido de lo más demandado, y ha llegado tanto a Alcañiz como a otros pueblos del Bajo Aragón y fuera de él a través de una agencia de transporte. El domingo, día de la madre, también se hicieron muchos envíos. Este lunes todavía no se podía entrar al vivero, ni siquiera bajo cita previa, pero se siguen tomando pedidos. Todo ello a la espera de un nuevo sistema que permita que los clientes puedan servirse ellos mismos.

Santiago Félez, de Alcomobil en Alcorisa.

Muebles adaptados en Alcorisa a las nuevas exigencias

Una de las empresas que se ha reinventado es Alcomobi, que incorpora a su línea de muebles, tipos de mamparas de protección para establecimientos además de una columna de higiene. Este armario abierto está concebido para almacenar en un mismo espacio los guantes, mascarillas, geles y la papelera con tapa que exige la normativa.

La característica de esta línea es que «se desarrolla y fabrica de forma íntegra en Alcorisa», explica el gerente, Santiago Félez. Desde el viernes han promocionado este producto y la demanda ha llegado incluso del Ayuntamiento de Madrid. «Había una nueva demanda que estamos cubriendo mientras seguimos nuestra actividad», concluye. Los 30 empleados trabajan de forma paralela montando hoteles para Alemania, Benidorm o las islas. «Somos la misma familia trabajando la madera desde hace 150 años en el mismo pueblo», añade.

Mismas sensaciones en Caspe o Calanda

Misma estampa en Caspe, donde negocios de todo tipo se preparan para retomar su actividad en los próximos días. Muchos de ellos ya trabajan a distancia a través de citas previas y pedidos online o telefónicos y se preparan para la apertura del próximo lunes. Desde la Asociación de Profesionales, Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca (APEC) piden a la ciudadanía que pregunten y se informen y apoyen a los comercios de proximidad, los cuales «están haciendo un esfuerzo extra». Mismo mensaje desde Calanda. «Los comercios han estado a la altura y el esfuerzo ha sido muy grande. Debemos concienciarnos de que una parte de las compras deberíamos hacerlas en el comercio de proximidad porque es la forma de que subsista y de que nos abastezca en situaciones como estas», apoyó la gerente de la Asociación Calandina de Comercio, Industria y Servicios, Laura Martínez.

Desde la Asociación Provincial de Comercio de Teruel, se ha remitido a las entidades socias una encuesta. El cuestionario llega desde CEOE y Cepyme a través de la Confederación Española de Comercio que pretende conocer así la situación y las necesidades del sector.