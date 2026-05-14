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14 MAY 2026|

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El Campeonato de España de Karting Hyundai reúne a 177 participantes en Motorland Aragón

El circuito del bajoaragonés será protagonista del 16 al 17 de mayo con novedades en el formato y acceso gratuito para todo el público

Las gradas del Karting Internacional de Motorland llenas durante el CEK / Motorland Aragón
Las gradas del Karting Internacional de Motorland llenas durante el CEK / Motorland Aragón

Jesús Burgos14 05 2026

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Alcañiz

DeporteMotor

El Campeonato de España de Karting Hyundai disputará en Motorland Aragón la segunda prueba de la temporada del certamen nacional este fin de semana del 16 al 17 de mayo. El evento deportivo contará con casi 180 inscritos para una cita que busca poner a prueba a la cantera del automovilismo a través de las peculiaridades que contiene el trazado especial del Karting Internacional.

Un total de 177 inscritos, repartidos en cinco categorías, disputarán la segunda prueba de la temporada del Campeonato de España de Karting Hyundai. En el trazado rodarán diferentes niveles como KZ, Senior, Mini, Academy y Junior, las cuales contarán con un aliciente especial. La cita tiene la novedad de un cambio de formato que se estrenará en el circuito del Bajo Aragón.

El trazado cuenta con varias singularidades que lo convierten en un escenario perfecto para la igualdad entre contrincantes. La pista tiene una anchura desde los 10 a los 15,75 metros, por lo que contiene varias zonas de adelantamiento y permite la diversidad de trazadas en paralelo que pondrá en valor la conducción y el talento del piloto. No solo es ancho, también técnico y con una dificultad mayor donde las manos sobre el volante marcarán la diferencia.

Nuevo formato de competición

Este fin de semana será el primer escenario que contará con el nuevo formato anunciado recientemente por el CEK Hyundai, una actualización deportiva que busca aportar todavía más dinamismo y emoción al campeonato desde esta misma temporada. Se trata de unas carreras que se disputarán el domingo bajo el nombre de “supermangas”, las cuales servirán para que los pilotos se clasifiquen para la carrera final posterior. Los pilotos deberán adaptarse a este cambio mientras compiten en un trazado intenso como el de Motorland.

Los pilotos del Campeonato de España de Karting en fila para salir / Motorland Aragón
Los pilotos del Campeonato de España de Karting en fila para salir / Motorland Aragón

Las novedades afectarán al desarrollo de la prueba y al formato competitivo de todas las categorías, marcando un nuevo paso en la evolución del certamen nacional de karting. De este modo, Motorland se convertirá en el escenario del estreno oficial de esta nueva etapa del campeonato y aumentará todavía más el atractivo deportivo de una cita que reunirá a algunos de los mejores especialistas nacionales e internacionales del karting.

Un atractivo campeonato con acceso libre

Los aficionados interesados podrán acceder a Motorland Aragón gratuitamente y podrán disfrutar de un paddock que tendrá las carpas de los diferentes equipos y un ambiente diferente y cercano. La grada natural también será accesible para todo el público.

El viernes y el sábado a partir de las 8.30, mientras que el domingo podrán hacerlo desde las 8.00. El Karting Internacional dispone de restaurante con una terraza desde la que se puede ver casi la totalidad de la pista y que estará disponible los tres días de 8.30 a 17.00.

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