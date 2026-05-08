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08 MAY 2026|

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El Campeonato de España de Karting aterriza en Motorland Aragón la próxima semana

El CEK Hyundai reunirá a las mayores promesas nacionales e internacionales del karting del 15 al 17 de mayo

El CEK durante su pasada edición en Motorland / Motorland Aragón
El CEK durante su pasada edición en Motorland / Motorland Aragón

Jesús Burgos08 05 2026

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Queda una semana exacta para la llegada del Campeonato de España de Karting CEK Hyundai a Motorland Aragón. El circuito internacional de karting disputará su segunda cita de la temporada en el trazado bajoaragonés del 15 al 17 de mayo.

Durante este fin de semana previo, los pilotos inscritos ya se encuentran rodando en el circuito en unas jornadas de entrenamiento preparatorios exclusivas para participantes del campeonato. Estas tandas permiten a los equipos y pilotos trabajar en la puesta a punto de los karts y adaptarse a las condiciones del trazado antes del inicio oficial de la competición.

El Campeonato de España de Karting continúa consolidándose como la principal plataforma de formación para jóvenes talentos del automovilismo. Muchos de los pilotos que actualmente compiten en categorías internacionales dieron sus primeros pasos en el CEK, convirtiendo cada cita en una referencia para equipos, marcas y aficionados.

El futuro de cita en Motorland

La prueba contará provisionalmente con 189 inscritos repartidos entre las categorías Mini Rookie, Mini, Junior, Senior, KZ, KZ2 y la CS55 Racing Karting Academy, reflejando el alto nivel de participación y competitividad del certamen nacional.

De esta manera, Motorland Aragón acogerá un intenso fin de semana de competición con mangas clasificatorias y finales en todas las modalidades. Las categorías Mini Rookie, la Mini, la KZ, la KZ2, el Junior y el Senior ofrecerán parrillas muy competitivas y un elevado nivel deportivo.

El acceso para el público permitirá disfrutar de muy cerca de la acción en pista y del ambiente del paddock, convirtiendo la cita en un plan perfecto para los aficionados al motor y las familias que quieran descubrir el karting de alto nivel.

Nuevo formato de competición

La cita de Motorland aragón será el primer escenario que contará con el nuevo formato anunciado recientemente por el CEK Hyundai, una actualización deportiva que busca aportar todavía más dinamismo y emoción al campeonato desde esta misma temporada.

Las novedades afectarán al desarrollo de la prueba y al formato competitivo de todas las categorías, marcando un nuevo paso en la evolución del certamen nacional de karting. De este modo, Motorland se convertirá en el escenario del estreno oficial de esta nueva etapa del campeonato y aumentará todavía más el atractivo deportivo de una cita que reunirá a algunos de los mejores especialistas nacionales e internacionales del karting.

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