El campo bajoaragonés perderá el 90% de sus temporeros si se mantiene el cierre de fronteras

El campo bajoaragonés clama porque se levante el veto a la llegada de inmigrantes de otros países para la campaña de la fruta. Hasta el 90% de las contrataciones del sector del melocotón en el Bajo Aragón se realizan en origen, unas 2.700 personas; y si se mantiene el cierre de fronteras a mediados de mayo, cuando comienza el aclareo del melocotón, el resultado puede ser desastroso.

Pese a la inestabilidad laboral por el coronavirus, los currículums de vecinos del territorio siguen sin llegar a las cooperativas, por lo que la contratación en origen en Rumanía y, en menor medida, en Marruecos, continúa siendo la única solución.

Advierten de que la falta de la gran parte de la mano de obra acarreará que se pueda recoger mucha menos fruta, lo que elevará los precios ya que habrá menos producto en el mercado; y que parte de los trabajos, como el embolsado, se queden sin hacer, lo que comportaría que gran parte de la cosecha no se podría certificar como Denominación de Origen Melocotón de Calanda.

Además, los temporeros que llegan para la campaña suelen ser todos los años los mismos desde hace más de una década por lo que conocen a la perfección los laboriosos trabajos del melocotón del Bajo Aragón con Denominación de Origen. Se trata en muchos casos de fijos discontinuos que están en el territorio de mayo a octubre. «El aclareo lo puede hacerlo cualquiera pero el embolsado si ya tienes práctica de otros años ganas en agilidad, sería complicado que todos comenzaran de nuevas», opina Antonio Cerdán, gerente de la cooperativa La Calandina.

Al 90% en origen se suman inmigrantes que residen en España y entre un 3-4% de bajoaragoneses. Pese al repunte del interés de los vecinos de la zona por trabajar en el campo debido a la inestabilidad laboral a causa del coronavirus, sigue siendo muy anecdótico y totalmente insuficiente para cubrir la necesidad de mano de obra. Según apunta el presidente de la D.O. Samuel Sancho, hay muy poca gente del Bajo Aragón que quiere trabajar en la campaña y los interesados quieren estar en el almacén. En el campo, muy pocos. «No sabemos cómo van a responder los vecinos del territorio. En la crisis de 2008 no se solucionó con los que estaban en el paro. Entonces no vino nadie y ahora creemos que tampoco lo harán. Sí que se van recibiendo currículums de personas de la zona, de Zaragoza, de Valencia. Son más que en otros años pero para nada suficientes», explica Cerdán.

La campaña del melocotón comienza a mediados de mayo, por lo que las empresas se mantienen a la expectativa conocedoras de que los decretos del Gobierno Central con cambios de legislación son prácticamente diarios.

El ejecutivo aragonés anunció el viernes en una reunión con las organizaciones agrarias que flexibizaría la contratación. Habrá libertad de movimientos para los temporeros en Aragón aunque se trata de una medida que en el territorio tildan de «insuficiente» para las necesidades del Bajo Aragón ya que aquí no hay suficiente mano de obra. Además, por ejemplo, la rutina de los temporeros, que se mueven con furgonetas, es incompatible con la prohibición de más de dos personas en un mismo vehículo. El consejero Joaquín Olona precisó que DGA contempla la posibilidad de poner a disposición del sector el transporte escolar para que los trabajadores puedan ir y volver en el día desde su domicilio a las explotaciones frutícolas aunque, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, tan solo podrían ir 18 personas por autobús y habría que desinfectar el vehículo después de cada viaje, lo que dificulta el proceso. Este servicio se ofrecerá preferentemente a las Organizaciones de Productores de Fruta y Hortaliza (OPFH) y sus socios.

En las campañas anteriores se contrataron en origen 700 temporeros para la campaña en la zona turolense (Calanda, Alcañiz, Albalate y Mazaleón, principalmente) y alrededor de 2.000 en la de la provincia de Zaragoza (Chiprana, Caspe, Maella y Fabara).

Han adelantado el aclareo

El aclareo, la primera faena del melocotón, ya necesita temporeros y su contratación es progresiva con varios picos de trabajo a medida que progresa la campaña. Las labores del aclareo, el embolsado, la recolección y los almacenes se van solapando dependiendo de las variedades de la fruta. Cooperativas como La Calandina ya han adelantado el aclareo previendo que no puedan recibir al 70% de temporeros que cada año llegan de Rumanía.

Las llamadas y reuniones en las últimas semanas son constantes para trasladar al máximo número de administraciones y organizaciones su problemática; y la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias está realizando gestiones ya que el tiempo corre en su contra. Las empresas son conscientes de los riesgos del coronavirus aunque esperan que en estas tres semanas remita la incidencia y están dispuestas a poner todo de su parte. «Si nos dejaran fletar vuelos directos y realizar test sería de gran ayuda», afirma el presidente de la D.O.

José Cuevas, gerente de la cooperativa San Miguel de Calanda, reclama al Gobierno español los «corredores verdes» que se han activado en Alemania, Francia o Italia para que les llega mano de obras de otros países. «¿Si hay países que lo hacen por qué no en España? Somos conscientes de la problemática del coronavirus y de que habrá que cambiar los protocolos para extremar la seguridad pero es fundamental sacar la cosecha. Parece que hay tiempo pero pasa muy deprisa, es necesario que cambien ya la legislación», manifiesta Cuevas. En su caso, tienen una plantilla estable en la que entre el 60% de sus temporeros llegan de Rumanía y ya son «conocidos» en Calanda; y el resto, calandinos.

En similares circunstancias se encuentra la cooperativa San Miguel de Puigmoreno. Cofruval tiene el 80% de su plantilla, entre 90 y 110 personas en total, en Rumanía y vive la situación con «inquietud». «Tenemos a personas dispuestas a venir pero lo tienen prohibido, es muy duro porque llevan muchos años viniendo y los que nos facilitan las campañas. La Federación de Cooperativas Agrarias lo está moviendo pero lo que nos ha dicho la administración hasta la fecha es que no pensemos en mover a gente», precisa el gerente de Cofruval, Óscar Baquero.

Miles de temporeros

Otra comarca que vive el momento con especial incertidumbre es la del Bajo Aragón Caspe, donde ya está en marcha la campaña frutícola. La primera fruta en recogerse es la cereza y ya están comenzando los trabajos de aclareo del melocotón, la próxima en recogerse será la nectarina. Por el momento, las distintas fincas y cooperativas están trabajando con su plantilla dentro de la normalidad. Sin embargo, el momento álgido y en el que más mano de obra se va a necesitar es el periodo de finales de mayo al mes de julio, cuando las fincas necesitan cuadruplicar su personal.

Solo en este territorio, entre las fincas de Chiprana, Maella, Fabara y sobre todo Caspe, llegan a recibir a más de 3.000 temporeros, y la mayoría de ellos vienen de fuera (muchos del extranjero y una gran parte de Andalucía).La institución comarcal y los seis ayuntamientos continúan a la espera de que se autorice acoger a todas esas personas, que «son necesarias para que el sector, base económica de nuestra zona, siga para adelante», según palabras del propio presidente comarcal, Joaquín Llop. Para su llegada, la Comarca ya ha preparado un protocolo de acogida basado en la coordinación de todos los agentes sociales implicados, entre los que destacan los sanitarios.

Precisamente, este lunes tuvo lugar una reunión por videoconferencia de la mesa de temporeros en la que tanto el sector como algunos alcaldes insistieron en la urgencia de que las autoridades sanitarias redacten un protocolo sobre cómo se deben adecuar las viviendas para los temporeros y propusieron emplear infraestructuras públicas para alojarlos.