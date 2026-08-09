Campos y calles anegados, ramas por las calles y árboles en la carretera: Así está el Bajo Aragón Histórico tras la tormenta

El Bajo Aragón Histórico está en alerta naranja por fuertes tormentas y las predicciones se han cumplido este domingo. Sobre las 18.00 una gran tormenta acompañada de granizo y fuertes rachas de viento se ha cebado con la comarca. Por el momento, municipios como Híjar, Samper de Calanda y las pedanías de Valmuel y Puigmoreno se encuentra con graves afecciones tras las tormentas.

La carretera anegada de agua en Valmuel. / Cedida

En Valmuel y Puigmoreno la tormenta apenas ha durado 15 minutos, pero se han registrado 35 mm acompañados de un fuerte aire y piedra. En el caso de Valmuel, el viento ha provocado la caída de un árbol en la carretera de entrada al pueblo y en estos momentos están esperando la llegada de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. En Puigmoreno también han solicitado ayuda a la brigada municipal para limpiar las calles de ramas y hojas.

Granizo en Puigmoreno. / Redes

En el campo, algunos bancales han quedado anegados durante unos minutos por la cantidad de agua caída aunque tienen capacidad de drenaje y enseguida han recuperado la normalidad. El lunes será día de dar parte a los seguros para conocer la magnitud de los daños causados por esta tormenta de verano. Cabe recordar que es la segunda en unos días que se ceba con el Bajo Aragón tras la que descargó con virulencia en Calanda la pasada semana.

Árbol derribado en Valmuel a causa de la tormenta. / Cedida

La N-232 en Híjar, una balsa, y las calles de Samper, ríos de agua

Si durante este sábado entre la tarde y la noche se registraron lluvias en diferentes puntos del territorio, este domingo, buena parte se ha concentrado en el Bajo Martín. Híjar es una de las poblaciones que ha sufrido daños en infraestructuras como las piscinas o el campo de fútbol, donde ha destrazo un lateral. También en las pistas deportivas, y algunos han visto pasar delante de sus ojos mesas y sillas de terrazas de bares arrastradas por el agua. En los andadores del Calvario también ha caído una rama partida.

Carretera de Híjar a Samper de Calanda inundada. / A. Gracia

Muchos conductores se han visto sorprendidos por esta tromba de agua en la N-232 a su paso por Híjar, pero también en otras carreteras como la de Urrea de Gaén o la de Samper de Calanda. El agua ha saltado de lado a lado embarrando todo a su paso.

Sillas y mesas de terrazas arrastradas por la corriente en Híjar. / LC

En Samper de Calanda el agua ha descargado con fuerza y concentrado en unos minutos. También ha caído granizo, pero acompañado de abundante agua que ha convertido las calles empinadas del casco urbano en cascadas. Será cuando amaine el temporal y se pueda acceder a huertas y campos cuando se podrá realizar una valoración de posibles daños.

El agua entrando y embarrando en Híjar en la salida a Samper a la altura del centro de salud. / LC

En pueblos en fiestas como Castelnou, la tormenta ha suspendido el parque acuático y la fiesta Holi, y las celebraciones se centran en el pabellón donde la cena de hermandad pondrá el broche. En La Puebla de Híjar la lluvia ha obligado a parar las carreras pedestres Pedro Sierra durante un rato, pero se han reanudado y se ha bailado el baile del Pollo al son de gaitas y dulzainas.