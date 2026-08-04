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04 AGO 2026|

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Pérdidas de hasta 5 millones de euros en Calanda por el granizo: «Hay campos en los que se ha dañado la cosecha al 100%»

FOTOGALERÍA. La pedregada afectó a almendros, olivos y melocotoneros, y obligarán a destinar buena parte de la fruta a zumos y concentrados. Se prevé la llegada de los peritos en las próximas horas

Un agricultor esta mañana en uno de los campos arrasados por el granizo./ Gema Romero
Un agricultor esta mañana en uno de los campos arrasados por el granizo./ Gema Romero

Gema Romero04 08 2026

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Calanda

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El temporal que afectó este lunes a Calanda ha dejado daños muy visibles. Ayer por la tarde, el presidente de la D. O. del Melocotón de Calanda, Ramón González, estimó que habían quedado arrasadas entre 650 y 800 hectáreas de almendros, olivos y melocotoneros.

Hoy ha sido día de dar parte a las aseguradoras y en las próximas horas comenzarán a llegar los peritos para evaluar y cuantificar los daños. El gerente de la Cooperativa La Calandina, Antonio Cerdán, estima pérdidas de hasta cinco millones de euros. «Parte de los 130 agricultores de nuestra cooperativa ha perdido el 100 % de la cosecha», destaca.

Este temporal llega en una campaña marcada por los problemas con los precios. Los precios, que continúan muy alejados de los costes de producción, según alertan los agricultores, y ahora la situación empeorará aún más. «Hay agricultores que no podrán servir a los supermercados con los que ya tenían todo más o menos pactado a precios aceptables, pues eso ya no se podrá hacer», señala Cerdán.

Un melocotón que ya estaba embolsado después de la tormenta de granizo. / Gema Romero
Un melocotón que ya estaba embolsado después de la tormenta de granizo. / Gema Romero

Cerdán añade que otro problema es el destino del melocotón dañado, que, en las condiciones actuales, tendrá que destinarse a zumos y concentrados. «En estas condiciones te pagan 8 céntimos y solo embolsarlo cuesta ya 25 céntimos. Es decir, cada día que trabajemos estaremos perdiendo dinero».

Otra de las tareas imprescindibles de este martes ha sido sulfatar los árboles para evitar que los daños en las hojas los hagan enfermar. Por ello, muchos agricultores han centrado sus labores en esta tarea.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, ha lamentado la pérdida prácticamente total de la cosecha: «Queda mucha campaña por delante todavía y en la zona de la huerta viejas hay pérdidas del 100%». El granizo se cebó con los campos, ya que en el municipio no se registraron graves afecciones como consecuencia de la tormenta. También ha asegurado que «el día de después es complicado, porque eres consciente de la magnitud de los daños».

Una tormenta corta, pero intensa

La tormenta duró apenas 15 minutos, cinco de ellos con un granizo de considerable tamaño. Tanto es así que las piedras no han tardaron en acumularse en terrazas y patios interiores. También se registró una bajada drástica en las temperaturas de los 33ºC a los 18,5ºC. Además, se acumulo una precipitación de 17,3 mm.

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