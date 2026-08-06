El granizo en Calanda activa siniestros en el 73% de las pólizas agrarias

La tormenta de granizo de este lunes que golpeó con dureza los cultivos en Calanda ha movilizado la ayuda de entidades como Caja Rural de Teruel que han ofrecido apoyo y asesoramiento a los agricultores afectados. Dos días después, desde la entidad han asegurado que ya se han tramitado siniestros correspondientes al 73% de las pólizas de seguros agrarios contratadas en la entidad por agricultores calandinos.

Asimismo, las primeras peritaciones comenzaron el miércoles y se están constatando daños que superan el 60% de la producción. "Aunque podrían existir explotaciones con afecciones superiores en función de la intensidad con la que descargó la tormenta", destacan.

Desde el primer momento, los profesionales de la red de oficinas de la entidad y AGRO Rural de Teruel, servicio integrado por ingenieros agrónomos especializados en el sector agrícola y ganadero, han estado en contacto permanente con los productores afectados para facilitar la comunicación de los siniestros y agilizar todos los trámites necesarios con las entidades aseguradoras.

La tormenta se produjo en un momento especialmente sensible para la agricultura de la zona, con numerosas parcelas de melocotón próximas a la recolección y buena parte de los trabajos y costes de producción ya asumidos por los agricultores. Además de los daños directos sobre la fruta, también se han registrado afecciones en hojas, ramas y árboles, lo que puede tener repercusiones más allá de la presente campaña.