El Campus Experience del Real Madrid regresará a Alcañiz del 28 de agosto al 1 de septiembre

El Campus Experience organizado por cada rincón de España por parte de la Fundación Real Madrid regresará a Alcañiz la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre tras el éxito de participación en su primera edición en 2022. Lo hace además con más plazas (150) para niños y niñas de Alcañiz y su radio de acción entre los 7 y 14 años. Además, durante su presentación oficial, se adelantó que el equipo juvenil del Real Madrid disputará un partido de pretemporada el 30 de agosto con el Alcañiz C.F. dentro de las actividades orquestadas por el centenario. «Podemos adelantar esta primicia porque ya está calendado. Esa semana del Campus contaremos con la visita del RM Juvenil aquí en Alcañiz», concretó el alcalde, Ignacio Urquizu.

Este Campus Experiencie será, en principio, la única parada del mismo en Aragón, aunque todavía existe la posibilidad de que también se haga en Zaragoza. En total, alcanza a lo largo del territorio nacional a más de 8.000 niños y niñas. «El año pasado batimos todos los récords y creemos que lo vamos a volver a superar. El Campus originario es en la ciudad deportiva en Valdebebas, pero llegamos a todo el territorio español», explicaba en la rueda de prensa Félix González, coordinador del campus dentro de la Fundación Real Madrid. Él mismo también adelantó que ya hay casi 100 preinscritos y que el precio de inscripción es reducido, de 230€ a 80€, gracias a la colaboración económica de Oxaquim, la DPT y el Ayuntamiento de Alcañiz. «Tener aquí otra vez a la Fundación Real Madrid es un regalo y una oportunidad de impulsar un proyecto que es referente deportivo y social en el Bajo Aragón», comentó Daniel Miquel, CEO de Oxaquim.

Por su parte la leyenda madridista Ricardo Gallego, también presente este jueves en la capital del Bajo Aragón, no ha querido olvidarse que la experiencia del año pasado fue «muy interesante». «Volvemos encantados y agradecidos de que se haya ampliado para llegar a más niños. Eso sí, queremos dejar claro que no es una prueba de nivel, no venimos a hacer cantera«, destacó el exfutbolista internacional. Asimismo, Susana Traver, portavoz de Igualdad en la DPT, se mostró «muy contenta» de que este campus pueda disfrutarlo niñas y niños de todas la comarcas del Bajo Aragón-Histórico.

A su vez, el horario del Campus será de 8.30 a 14.30, asegurando así una jornada «intensa de actividad», que además contará con un acto de clausura como viene siendo habitual en este tipo de eventos. Destacar también que se hará entrega de una equipación del Real Madrid a cada uno de los niños participantes.