Una canción «surrealista» que rima Calanda con mandanga suma cientos de reproducciones en Youtube

«Si sacas la mandanga», «nos vamos a Calanda» y «vaya melocotón». La letra de la recién estrenada canción ‘Looking for Calanda’ no tiene muchas palabras, pero su repetición con una melodía de lo más pegadiza hace que quien la escuche ya no se la pueda sacar de la cabeza. Su autor, Borja Justo -conocido artísticamente como Floü B y reconocido en la provincia de Teruel por ser la imagen y voz del anuncio Siente Teruel- ha querido «hacer un homenaje al maestro del surrealismo, Luis Buñuel». El otro guiño, con el videoclip, es para una de sus películas favoritas, ‘Miedo y asco en Las Vegas’ del director Terry Gilliam. Justo nació en Zaragoza, pero desde los dos meses hasta los 8 años vivió en Calamocha. Además, la familia de su tío es de Calanda. De ahí, su vinculación con el territorio.

«La música de ahora es muy simplona, así que me propuse a mí mismo el ejercicio de hacer una canción que tuviera todo el rato la misma letra», cuenta Justo, quien profesionalmente es actor, músico y locutor. La letra «vino a él» una noche de agosto de 2021, mientras estaba en Zaragoza con un amigo guitarrista, Jesús Rahona. «Empecé a hacer el ritmo con las chanclas caminando en la acera», recuerda entre risas. El artista acababa de mudarse a la capital aragonesa, tras someterse a una operación de garganta, después de 18 años en Madrid. «Fue una época depresiva en el trabajo, y quise hacer una autoparodia para que la gente se riera un poco. Es un divertimento, una forma de liberación y de expresión. La propuesta es surrealista, dadaísta e incluso nihilista», detalla Justo. También quiso hacer referencia a las palabras que un amigo de ‘El Fary’ le dijo a este cuando sacó la canción ‘La mandanga’: «Esto va a ser un melocotonazo de miedo».

El videoclip recrea una escena de la película ‘Miedo y asco en Las Vegas’ del director Terry Gilliam./ Borja Justo

Borja Justo grabó la canción junto a Jesús Rahona en octubre de ese año en un vídeo que todavía puede verse en su perfil de Instagram. Al comenzarse a «viralizar» entre los grupos de WhatsApp, llegó a manos de unos jóvenes -estudiantes del CPA en Zaragoza- que decidieron hacer un remix del tema con música electrónica. Fue tras esta última versión, cuando el autor se planteó que «si la canción iba a hacerse conocida, tenían que hacerlo bien».

Así surgió la idea del videoclip, en el que han trabajado reconocidos profesionales del sector como el ingeniero de grabación, Jaime Navarro, ganador de un Grammy Latino en 2021 por su trabajo en el disco del artista C. Tangana, ‘El Madrileño’. Otro rostro conocido que tiene un papel como actriz es la zaragozana Clara Téllez, vocalista, compositora y cantante del grupo Los Peces. El vídeo fue rodado íntegramente el pasado 30 de julio, tanto en Calamocha como en la carretera de Torralba de los Sisones, durante 12 horas.

Making-of del videoclip ‘Looking for Calanda’./ Borja Justo

En cuanto a la repercusión que ha tenido el trabajo -publicado en Youtube el pasado 8 de agosto y que ya suma cientos de visitas- Justo señala que «está muy contento con cómo la gente lo está acogiendo». «He recibido algún comentario de algún hater. En ningún momento he pretendido reírme de Calanda, sino todo lo contario. Por suerte, la mayoría lo entiende. Es una canción para todos los públicos y, aunque puede tener doble sentido, el humor es totalmente blanco», subraya el artista, quien «estaría encantando» de ir a Calanda a interpretar el tema «con todo el cariño» y «como homenaje a Luis Buñuel».

Artistas que han trabajado en ‘Looking for Calanda’

Canción

Música e idea original: Borja Floü

Voz y letra: Borja Floü

Prod. musical: Dale Charles DJ

Guitarra: Jesús Rahona

Bajo: José Antonio García Cestero

Ingeniero de grabación: Jaime Navarro, A.K.A. Lil_Tek en Bubbaloo Studios.

Mastering y mezcla: Carlos Parra, A.K.A. Parrika Beats

Reparto

Hombre Melocotón: Borja Floü

Conductor: Alberto Rubio

Autoestopista: Carlos Tomás

Estrella Invitada: Clara Téllez

Videoclip