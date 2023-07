Los candidatos de Teruel Existe destacan «los avances con la UNED y la A-68» en su visita al Bajo Aragón Histórico

Los candidatos de Teruel Existe al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 23 de julio, Diego Loras y Joaquín Egea, respectivamente, realizaron una jornada intensa de reuniones y visitas por el Bajo Aragón Histórico este martes. Ambos destacaron los logros que el partido había conseguido durante la pasada legislatura, como «el avance de los tramos de la autovía A-68» o «la implantación de la UNED en Alcañiz».

La mañana comenzó en la capital bajoaragonesa, donde mantuvieron una reunión con el presidente de la comunidad de regantes del río Guadalope, Joaquín Murria, para tratar los problemas con los que se encuentran ante el cierre de la Central Térmica de Andorra, cuya participación en la Junta de Usuarios era del 45%, y quedaron liberados de sus obligaciones por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En el mes de mayo pasado, el senador Egea interpeló a la ministra Teresa Ribera acerca del pago de las obras del pantano y el mantenimiento de la infraestructura de cuenca una vez descartada la participación de Endesa y trasladó la preocupación de los regantes por un posible incremento de gastos, de incluso tres veces más por hectárea. Junto a Egea, los regantes pudieron pedir soluciones para este problema directamente a Ribera, quien se comprometió con ellos a estudiarlas.

Murria ha trasladó que actualmente están iniciando un proyecto de elevación de aguas mediante energías renovables del que se podrán beneficiar 81 pueblos afectados actualmente por el mayor coste del agua y su menor disponibilidad. El proyecto se encuentra en la primera de sus tres fases y el objetivo es seguir avanzando.

Posteriormente los candidatos visitaron la escuela de adultos de Alcañiz, donde mantuvieron un encuentro con el nuevo equipo directivo, quienes transmitieron a Loras y Egea la necesidad de trasladar el centro a unas instalaciones más amplias para dar respuesta a la gran demanda que tienen. Después, fueron al centro de la UNED, ubicado en Technopark, donde intercambiaron impresiones con Vicente Sierra, tutor en la extensión de Alcañiz. Se trata de un centro que Teruel Existe consiguió que se implantara esta legislatura que ahora termina, con un importante trabajo en colaboración con el Ministerio de Universidades implantando el proyecto ‘La UNED y el territorio: La Universidad ante el reto de la despoblación’ en Alcañiz, y Calamocha.

Asimismo, conocieron los proyectos de Technopark y las diferentes empresas instaladas en el parque tecnológico. Loras y Egea señalaron que debe dinamizarse más para ser un motor económico del Bajo Aragón y han considerado que merece más promoción para que se conozca todo lo que se hace desde allí.

Diego Loras destaca los logros conseguidos durante la pasada legislatura

El candidato al Congreso, Diego Loras, destacó cómo esta legislatura en la que Teruel Existe ha tenido representación en las Cortes Generales se han desbloqueado infraestructuras importantes para Teruel, han avanzando los tramos de la autovía A-68, «prometida por gobiernos de distinto signo», o han logrado la aplicación de las ayudas al funcionamiento de empresas en la provincia. Por todo ello, aseguró que «es importante» que Teruel Existe siga teniendo voz propia allí para «seguir reivindicando las mejoras que los bajoaragoneses se merecen por justicia y que esta legislatura han avanzando, para que se amplíen las ayudas al funcionamiento, y para que se continúe incrementando la inversión en la provincia».

Continuando su visita por el Bajo Aragón, estuvieron en La Puebla de Híjar para conocer la situación del polígono supracomarcal que acordaron para el norte de la provincia en el acuerdo de investidura con el PSOE. Sobre la propuesta, que recibe el nombre de ‘Plataforma Logístico-Industrial Teruel Norte’ el Gobierno trasladó a Teruel Existe que hay un primer análisis preliminar por parte del SEPES, y ha habido al menos dos reuniones con representantes municipales, en octubre y en noviembre de 2022.

El alcalde del municipio, Pedro Bello, puso en valor el trabajo de Teruel Existe en el Congreso y el Senado, y reconoció que ha sido el único partido que ha mostrado interés en su puesta en marcha. Loras y Egea se comprometieron a continuar el trabajo iniciado durante la pasada legislatura, y recordaron que el desarrollo de este polígono está incluido en el acuerdo suscrito por Teruel Existe con el PP en la Diputación Provincial.

Los candidatos se desplazaron también al emplazamiento donde se encontraba la Central Térmica de Andorra y lamentaron, una vez más, que no se hubiera apostado por mantener las torres y la chimenea de las instalaciones como símbolo patrimonial del territorio y recurso económico futuro para el desarrollo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Junto con el concejal de Teruel Existe en Andorra, Antonio Donoso, visitaron la vía de tren en desuso que conecta con el Puerto de Tarragona, que podría ser «un gran potencial» para reindustrializar la zona. En ese punto, el candidato al Congreso lamentó que la transición justa no haya llegado a tiempo al territorio y que la reindustrialización del país con fondos europeos no tenga más en cuenta las zonas despobladas.

Visita a las Cuencas Mineras

Este miércoles fue el turno de las Cuencas Mineras, donde Loras y Tomás Guitarte conocieron las instalaciones de Draxton, en Utrillas, y los proyectos municipales para ofertar vivienda. Durante la visita a la empresa, la antigua Casting Ros, manifestaron que Teruel Existe continuará exigiendo incrementar las cuantías de las ayudas al funcionamiento en las provincias más despobladas (Soria, Teruel y Cuenca), que consiguieron poner en marcha durante la última legislatura, a sus niveles máximos.

Se reunieron con el director de la planta en Utrillas, Stefano Maggi, junto al alcalde de la localidad y diputado autonómico, Joaquín Moreno, y la diputada autonómica, Pilar Buj. «Vamos a seguir trabajando para que estas ayudas lleguen al 20% de los costes laborales y cumplan su objetivo, para que empresas como Draxton y muchas otras puedan ampliar su plantilla y generar empleo en el medio rural», destacó Diego Loras al término de la visita.

Draxton emplea en el territorio a unas 300 personas, entre empleos directos y subcontratados, y se dedica a la fabricación de componentes fundidos y mecanizados. Las piezas que se crean en la planta de Utrillas sirven a marcas de coches, camiones y otros vehículos como Ford, Renault, Porsche o Volvo. Por este motivo, Loras puso en valor su labor en las Cuencas Mineras y subrayó que se trata de un «ejemplo de cómo el mundo rural puede acoger empresas punteras en su sector a nivel internacional». «Este tipo de industrias ayudan a atraer personal altamente cualificado, como ingenieros o químicos, y a generar trabajo estable y de calidad para toda la población», indicó el candidato al Congreso.

Durante su encuentro, el director de la planta destacó el trabajo que Teruel Existe ha realizado en el Congreso y Senado para poner en marcha las ayudas al funcionamiento y trasladó la potencialidad de las mismas para la contratación. Sin embargo, consideró necesario un incremento para poder seguir ampliando la plantilla. Por este motivo, Diego Loras recordó que para la implantación de esta medida en 2023 Teruel Existe exigió el compromiso del Gobierno con la firma del Acuerdo de investidura, logró la inclusión de una disposición adicional específica en los Presupuestos de 2022 y presentó en el Congreso una propuesta de resolución para su aplicación inmediata, en julio de 2022, que fue respaldada con amplia mayoría.

Tras condicionar Teruel Existe su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 a la implantación de estas ayudas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se llevaría a cabo, pero el Gobierno las desarrolló con una aportación mínima, «el equivalente a un 1%, mientras que la Unión Europea permite llegar hasta un 20%. Pese a que Teruel Existe presentó una enmienda para alcanzar las cantidades máximas, ésta fue vetada por el Gobierno en el Senado y no se pudo votar». Ahora, Diego Loras reiteró el compromiso de la formación por incrementar estas ayudas «para que las empresas de las provincias más despobladas puedan ampliar su plantilla y a la vez atraer nuevas empresas en el medio rural». «Acabar con la despoblación es una decisión política y pasa por implementar políticas concretas que impulsen la generación de empleo y hagan más competitivos estos territorios, y esta medida que ha sido efectiva en otros países la propone la Unión Europea», señaló.

En Draxton también conocieron el innovador proyecto que se va a implementar en los alrededores de la planta, con la instalación de placas solares para el autoconsumo de la fábrica. Desde Teruel Existe indicaron que es un ejemplo de cómo las renovables bien implementadas pueden ayudar al desarrollo del medio rural haciendo más competitivas a las empresas. En esta industria de fundición con un gran consumo eléctrico y rodeada de parques eólicos, han aprovechado para volver a reclamar la reforma del mercado eléctrico y la generación distribuida que marca la Unión Europea en su ‘Paquete de invierno’: «defendemos que la producción y el consumo de la energía se acerquen para evitar las pérdidas de un 35% aproximadamente en su transporte, Hay que incentivar que la energía sea más económica en el territorio donde se produzca al no tener pérdidas en el transporte, y así generaría desarrollo económico y empleo, frente a los macro parques y las largas líneas de alta tensión para trasladar la energía a industrias instaladas en zonas de gran desarrollo, que nos convierte en territorios de sacrificio, destrozando nuestros pueblos sin generar empleo».

Recogida de firmas en el centro de salud de Utrillas

Teruel Existe realizó una jornada por la comarca de las Cuencas Mineras para ver en primera persona los proyectos que se están llevando a cabo en esa zona y dar a conocer las propuestas que forman parte de su programa electoral. La visita arrancó en el centro de salud de Utrillas, donde los candidatos al Congreso, Diego Loras y Tomás Guitarte, junto al alcalde del municipio y diputado autonómico, Joaquín Moreno, y la diputada autonómica, Pilar Buj, se acercaron a la recogida de firmas que el Movimiento ciudadano está llevando a cabo para la Proposición de Ley por Iniciativa Legislativa Popular que persigue la ordenación del transporte sanitario urgente en la Comunidad como prestación básica del sistema sanitario aragonés.

Mesa sectorial de transporte sanitario celebrada este miércoles en Utrillas./ Teruel Existe

También visitaron las parcelas donde el Ayuntamiento va a construir el futuro Cuartel de la Guardia Civil, y las instalaciones del antiguo cuartel en el que van a construir vivienda social, puesto que, como destacó el alcalde, Joaquín Moreno, «la oferta de vivienda en los pueblos es uno de los retos más importantes y una herramienta vital para frenar el grave problema de la despoblación». También conocieron el programa experiencial de empleo y formación que se está llevando a cabo en Utrillas, gracias al cual se está rehabilitando el interior de seis viviendas que se destinarán a alquiler social y el proyecto de vivienda social que se ha planteado en Martín del Río.

Después, junto al candidato al Senado Raúl Blasco y varios concejales de Teruel Existe en las Cuencas Mineras, visitaron el estado de la iglesia de Santiago el Mayor, de Montalbán, para cuya rehabilitación Teruel Existe consiguió 700.000 euros de financiación en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

La jornada concluyó con la participación en la mesa sectorial de transporte sanitario que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Utrillas, en la que intervino el portavoz del Movimiento ciudadano, Manolo Gimeno.