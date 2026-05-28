Carles Francino lleva ‘La Ventana’ al Castillo de Valderrobres este viernes: «Venimos a hacer un recorrido radiofónico por todo el Matarraña»

Un recorrido radiofónico que permite que los oídos la cuenten a la mente la realidad de una comarca entera. Es una propuesta ambiciosa y en la que trabaja el equipo del programa vespertino de Cadena SER. Este viernes, el periodista Carles Francino presentará un programa especial desde el Castillo de Valderrobres, con el objetivo de llevar todos los detalles del Matarraña a más de un millón de oyentes.

El Matarraña se presenta como un ejemplo a nivel nacional de desarrollo rural sostenible, con una apuesta por compatibilizar turismo de calidad y agroindustria para beneficiar tanto a vecinos como a visitantes. «Nosotros vamos a los sitios a contar historias que pueden ser pequeñas, pero de interés general», explica Carles Francino.

Durante la primera hora, el programa contará con una tertulia sobre los rostros del Matarraña. Estarán a los micrófonos el presidente comarcal, Fernando Camps; la propietaria del Hotel Torre del Visco, Jemma Markham; el ilustrador Luis Grañena; y la directora de contenidos de Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior. Todos ellos mostrarán la diversidad y riqueza de la comarca. También participarán los colaboradores habituales del programa, como Isaias Lafuente con su unidad de vigilancia lingüística, y el espacio de filosofía que, aprovechando la visita al Castillo, reflexionará sobre el concepto de la fortaleza.

El programa incluirá reportajes producidos por los periodistas de Radio La Comarca, que en los últimos días han recopilado historias, testimonios y voces de la zona. «Queremos recorrer todo el territorio: Peñarroya, Monroyo, Cretas, Calaceite… ¿qué me encuentro? ¿una granja, una casa rural, un hotel, una explotación industrial, familias que dan el relevo generacional?», se pregunta Francino.

En clave musical, participará Rubén Pozo, exintegrante de la mítica banda española Pereza, que hablará de sus nuevos trabajos. «Tiene un disco ya en circulación con motivo de sus 50 años. Además, nos ofrecerá un espectáculo de poesía y algunas sorpresas que en directo gustarán mucho», añade Francino.

La emisión llega una semana antes del IV Congreso Marca de Calidad Territorial Europea, que reunirá en la comarca a representantes institucionales, empresas y profesionales del desarrollo rural sostenible. Bajo el lema ‘Calidad Rural, territorios que inspiran’, el congreso convertirá al Matarraña en punto de encuentro para intercambiar experiencias y reflexionar sobre desarrollo, identidad y sostenibilidad.

El programa se podrá escuchar en directo de 16.00 a 19.00 a través de Cadena SER. La emisión desde el Castillo es abierta al público y gratuita hasta completar aforo, con apertura de puertas a las 15.30. El especial cuenta con la colaboración de la Comarca del Matarraña, la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón.