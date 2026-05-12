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12 MAY 2026|

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Carlos Gil se despide del Andorra C.F. después de tres temporadas: «Gracias por creer en este club»

El entrenador se marcha como el cuarto técnico con más partidos dirigidos, con 102 encuentros oficiales

El hijarano Carlos Gil con la indumentaria del Andorra Club de Fútbol / Cedida
El hijarano Carlos Gil con la indumentaria del Andorra Club de Fútbol / Cedida

Jesús Burgos12 05 2026

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Andorra

DeporteFútbol

El hijarano Carlos Gil y el Andorra Club de Fútbol cierran una etapa después de tres temporadas al mando del primer equipo. Así lo ha hecho saber el conjunto de la Villa Minera en un comunicado publicado en sus redes sociales en la noche de este pasado lunes. «Hoy se cierra una etapa muy importante para el club», se lee en el anuncio de su marcha.

Carlos Gil, de 39 años, es un técnico caracterizado por un fútbol combinativo y con mucha intensidad que aterrizó en el Juan Antonio Endeiza en la temporada 2023/2024 para sustituir a Yvo Serrano. Llegaba después de acumular más de 50 partidos y lograr un ascenso en el banquillo del Club Deportivo Caspe. «Entró en un momento de trabajo y construcción, y deja algo que no se olvida», reza el anuncio del Andorra C.F.

Tres temporadas después, el técnico se despide como el cuarto entrenador con más partidos en la historia del club, con 102 encuentros oficiales dirigidos, un ascenso a Tercera Federación en su primera temporada y la consolidación del equipo en la categoría.

Los motivos de la separación

La relación entre club y técnico sigue siendo magnífica. Sin embargo, el paso del tiempo y el cansancio hacen mella y Gil es una persona que allí donde va lo deja todo. “Para estar en el banquillo del Andorra debes estar al 200% y a día de hoy no estaba preparado”, reconoce el técnico hijarano.

“Han sido tres años muy bonitos. También ha habido momento duros, pero la fuerza del grupo y la masa social ha hecho posible estas temporadas”, explica. La decisión no ha sido fácil: “Separar caminos siempre cuesta, pero lo tenía decidido desde hace un tiempo”.

Gil deja el equipo después de terminar la temporada 2025/2026 en undécima posición de la clasificación con 29 puntos, 10 victorias, 9 empates, 15 derrotas, 35 goles a favor y 45 en contra. «Gracias por creer, por empujar y por representar al Andorra C.F. con honestidad y profesionalidad cada día. Te deseamos lo mejor en lo personal y en lo profesional. Esta siempre será tu casa», despide el comunicado.

Más despedidas

Junto al adiós de Gil, el Andorra Club de Fútbol ha comunicado en la mañana del martes el adiós de Jesús Fernández, quien se marcha después de dos temporadas formando parte del cuerpo técnico del primer equipo. Se trata de una pieza importante en los éxitos logrados en las últimas temporadas, como el ascenso a Tercera Federación o la permanencia. «Has sido parte de un camino inolvidable y una gran persona dentro del vestuario y del día a día del club», resume el club en sus redes sociales.

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