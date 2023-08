Carlos Gómez Pina, pregonero de Híjar: «Me siento muy honrado, pero cada acto organizado implica a decenas de personas»

Las fiestas de Híjar tienen en Carlos Gómez Pina a su pregonero oficial. Aunque los últimos diez han sido de mucha intensidad, hace más de veinte años que está involucrado en la organización de actos y actividades de toda índole y en cualquier fecha del año. Este mismo verano sin ir más lejos, en Híjar se ha celebrado la Liga de Verano tras años de parón y este regreso no ha sido casual. «Nos metemos en todos los fregados y este año nos lanzamos otra vez con esto», sonríe. La San Silvestre, torneos de todo tipo, grupos de atletismo o más recientemente el Duatlón, llevan el sello de Gómez. Este último evento acabó siendo además campeonato nacional. «Hay mucha gente implicada, muchísima, y más en algo así que se ha convertido en una prueba importante», comenta. El deporte es su vida y trata de transmitir los valores de compañerismo, salud o disciplina a los más pequeños especialmente. Como ‘Pelopillo’ le conocen entre su círculo. «Ese apodo me viene ya por mi hermano y así me llaman desde pequeño, y los críos a los que llevo en las actividades sobre todo», ríe. En ellos piensa cuando se visualiza dando el pregón. «Si el hecho de que yo sea pregonero sirve para que los niños lo vean como un ejemplo de que el esfuerzo y estar haciendo cosas por tu pueblo y tu territorio tiene una recompensa, me daré por satisfecho», añade.

Gómez, en la San Silvestre de Híjar, una de las pruebas que llevan su sello. / L.C.

Y es que, a pesar de todas estas razones, Gómez se lo pensó un par de días antes de decirle que sí al alcalde. «Ser el foco de atención no es lo mío y por eso me lo pensé, pero es un reconocimiento bonito y de mucha responsabilidad y por eso acepté, por el detalle que han tenido de pensar en mí», valora. No solo en el mundo deportivo, el hijarano también está involucrado en el cultural y social en momentos como Semana Santa o las propias fiestas. De hecho, hace una década, un grupo de personas creó Culturhijarte, una asociación cultural de la que Gómez es presidente. «Si no físicamente en el balcón, sí que toda esta gente estará presente porque lo primero que haré es agradecer. Quizá yo sea la cabeza visible pero organizar cualquier acto implica a decenas de personas que hacen un trabajo de mucho tiempo que no se ve y la suerte es que después de tantos años cuando preparas algo y pides ayuda, la tienes», apunta.

Estudió magisterio en Educación Física aunque hasta hace cuatro años no había ejercido como tal. Se «pasó a este campo» cuando dejó su trabajo en la Comarca del Bajo Martín. En estos últimos cursos ha dado clase en diferentes centros pero siempre tiene Híjar en sus planes porque sigue al pie del cañón ayudando y organizando todo lo que se le pide.

Y el viernes, Pregón y chupinazo Infantil

Este viernes a mediodía será el turno del Pregón Infantil, un momento del que se encargarán escolares del CEIP Luis Turón. En concreto, las palabras las pronunciará el grupo que compone el ‘Alumnado ayudante’ del colegio. Su pregón estará arropado por las Reinas Infantiles, protagonistas de la mañana de viernes. El chupinazo para los más pequeños se lanzará a las 12.00 desde el balcón.