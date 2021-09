Carmelo Ezpeleta: «En 2022 Alcañiz volverá a celebrar un Gran Premio»

En primer lugar, ¿cómo se vive esta atípica temporada desde la familia de Dorna?

Un factor importante en este proceso habrá sido la vacunación...

¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación a los requisitos que se van imponiendo en cada país y en cada circuito?

Teníamos ya la experiencia del año pasado, que fue la que nos impactó ya que no teníamos ninguna experiencia previa. Ahora con muchos PCR y con mucha gente ya vacunada el tema cambia pero tenemos que mantener la alerta porque todavía existe el riesgo de que pueda pasar algo.

Para esta décimo segunda edición del GP de Aragón regresa el público. ¿Qué es lo que supone para el territorio y para la competición?

Es importantísimo. La razón de ser de las carreras es que se vean más allá de la televisión y que impacten al territorio. Que todos seamos la fiesta que somos habitualmente yendo a los sitios, aunque sea en números más restringidos. El poder venir aquí y estar con los espectadores es importante. Evidentemente estamos separados de ellos y aunque no tenemos la ocasión de tenerlos en el paddock es muy importante que estén en las gradas.

Y a nivel económico, ¿supone un gran cambio para los territorios donde llega Moto GP?

Absolutamente. Hay que intentar que Moto GP sea un motor de economía, que sirva para revalorizar restaurantes y todo lo demás. Repito, no estamos al 100% todavía pero yo creo que ya hay un gran cambio entre el año pasado y este.

¿Y qué esperan en 2022? ¿Prevén normalidad?

Desgraciadamente, no. Es mejor ajustarse a que las cosas no sean todavía normales. Sabemos más del tratamiento de las cosas y esperamos que alcancemos esa normalidad lo más pronto posible pero ya hemos estado en algunos territorios donde el paddock seguía siendo una burbuja pero que en las gradas estábamos al 100% como Inglaterra o Austria. En Estados Unidos también se prevé que a primeros de octubre esté el público al 100%.

Y centrándonos en nuestro territorio, tras la doble cita del pasado año, ¿cómo se sienten en territorio bajoaragonés?

Pero en el año 2021 termina el contrato con el Gobierno de Aragón. ¿Hay alguna novedad al respecto?

No, no, yo ya indiqué en 2019 que habíamos llegado a un acuerdo. No hay ninguna duda, el año que viene el Gran Premio estará aquí. Al igual que con el resto de GPs de la península acordamos hacer un mínimo de tres grandes premios en cinco temporadas.