Carmen Urbano: «La IGP Cerdo de Teruel supone una diferenciación y un valor que creemos que el consumidor va a apreciar»

Esta IGP es una reivindicación histórica...

¿Qué supone la creación de esta IGP?

Buena noticia en una provincia con un gran número de explotaciones porcinas.

Sí. El sector porcino es el principal subsector dentro del agroalimentario en nuestra comunidad autónoma y el principal motor económico de la provincia de Teruel. Es muy relevante la cantidad de familias que están directamente relacionadas con la actividad cárnica que deriva del porcino. Ya sabéis que la D.O. Jamón de Teruel es, en el caso del jamón, la D.O. más antigua de España. Los cerditos que forman parte de esta Denominación tienen una carne especial que había que poner en valor. Todo el trabajo bien hecho da sus frutos y fue una alegría poder hacer el anuncio de que esta IGP por fin va a ser una realidad.

¿Cómo ha sido el proceso?

Sería el siguiente paso...

Sí, claro. Una IGP aspira a una protección en todo el mercado comunitario y para lograrla necesitamos todavía pasar algún trámite más en la UE. Hay que ir perfeccionado para que la protección sea total y la diferenciación del producto no pueda ser contestada. También hay periodos de alegación, hay que escuchar, hay que responder… No sabemos decir fechas para esta certificación comunitaria, teniendo en cuenta que estamos en una situación de complejidad en los mercados agroalimentarios y que Europa tiene ciertas prioridades que surgen derivadas de la pandemia o de la invasión de Ucrania. No obstante, en España ya es una realidad: a partir del día 12 la carne de cerdo de Teruel que se haya certificado podrá comercializarse con esa diferenciación y con ese valor que creemos que consumidor va a apreciar.

¿Cómo se presentará esta carne al consumidor?

El sector interesado ha definido una serie de características de este producto, como que siempre debe ser en fresco. Ya sabéis además que no todos los productos que cumplen con unos determinados requisitos se certifican. Todos los cerditos de donde salen los jamones y paletas de la actual D.O. tienen posibilidades de certificarse pero luego son los propios industriales y fabricantes los que tienen que decidir certificar o no certificar. Es decir, es probable que no todo el cerdo de Teruel que haya sido criado para dar jamón y paleta con D.O. se certifique, aunque es mejor que a este respecto podáis hablar con el presidente de la Denominación, Ricardo Mosteo. Todo lo que refiera a comercialización, aunque esté recogido en un pliego, ha sido decidido por parte del propio órgano gestor de esta calidad diferenciada. Nosotros en ese aspecto somos meros tramitadores de lo que ellos deciden. Es el sector privado el impulsor de esta calidad diferenciada.