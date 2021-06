Una carrera de relevos llega a Teruel desde Utrillas para exigir una sanidad rural digna

Nueva movilización del Movimiento de Acción Rural (M.A.R) este sábado para reivindicar una sanidad rural digna y exigir soluciones inmediatas ante la falta de profesionales sanitarios en el centro de Salud de Utrillas, y por extensión en el medio rural aragonés. Esta vez la iniciativa ha consistido en una intensa carrera de relevos en colaboración con BTT Montalbán Trail Club Deportivo, que ha transcurrido con normalidad.

Los deportistas antes de comenzar la carrera de relevos./MAR

Los cerca de 20 relevistas participantes han partido en la madrugada de este sábado- a las 4.00-, desde el Centro de salud de Utrillas para llegar en torno a las 13.30 a la capital turolense. Una vez concluida la carrera de 70 km- distancia recorrida entre la capital de Cuencas Mineras y la ciudad tuorolense-, se ha leído un manifiesto en la Plaza San Juan de Teruel. «Todos estamos con los paraguas abiertos esperando a que nos lleguen esos millones de euros prometidos por Europa para reforzar la sanidad pública. Pero cuidado, en la crisis que vivimos del 2008 al 2012 el 44% de los fondos europeos que llegaron a España para la reconstrucción, hubo que devolverlos a las Administraciones porque no tenía la suficiente capacidad para gestionarlos», han advertido en su manifiesto los integrantes del Movimiento.

Han pedido una legislación «eficaz y urgente» para paliar la escasez de profesionales sanitarios en el medio rural mediante varias medidas como incentivar la cobertura de los destinos poco atractivos, la instauración de prácticas en centros de salud del medio rural para los MIR, o la contratación de especialistas extracomunitarios, entre otras. «Nosotros cuando decimos que faltan plazas por cubrir, no mentimos, es una realidad absoluta. Se cubren las atenciones médicas pero en detrimento de otras consultas médicas de la zona«, ha explicado Elena Ibáñez una de las portavoces de M.A.R. Pero no solo se ha reclamado medidas para Cuencas Mineras sino también para los hospitales de Alcañiz y Teruel con «graves carencias en esta materia», tal como han denunciado. «¿No vienen médicos porque no hay gente o no viene viene gente porque no hay médicos? Así podemos estar toda la vida y no salir de este atasco.», han lamentado.

Los deportistas han contado con la protección de dos vehículos de Guardia Civil y otros dos propios de la organización. La actividad asimismo ha contado con todos los permisos necesarios, además de la colaboración activa de Asociaciones Vecinales de Teruel.

Cabe recordar que la defensa de la sanidad rural es una de las principales preocupaciones del M.A.R., que recientemente estuvo en las Cortes de Aragón para visibilizar la situación y exigir soluciones a un problema que afecta, insisten, no solo a Cuencas Mineras, sino a todo el medio rural aragonés.