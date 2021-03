La Casa de las Burbujas Azules: una fábrica de sonrisas a las afueras de Caspe

En su casa el arte y el espectáculo siempre fueron como el comer, allí se respiraba cultura. Su padre no necesita presentación: es el Mago Zapata. Su madre también le inculcó su vena artística y la de educadora, ya que además de trabajar como profesora también actuaba, además de escribir. Marta Castelló creció entre bambalinas, viajando junto a su familia de un lugar a otro, participando en mercados de artesanía y en actuaciones culturales, viendo cómo sus progenitores se comían el escenario.

Es complicado definir qué es Marta, pero puede que sea algo que está entre actriz, maga, intérprete, profesora, circense, animadora, zanquista, clown, cuentacuentos… En realidad, es todo eso a la vez. «Soy afortunada trabajando de lo que realmente me apasiona, que es hacer feliz a la gente, y especialmente a los niños», afirma la caspolina.

Ha vivido en muchos puntos de España y también en el extranjero, como Irlanda o Francia, pero su punto de retorno siempre fue el mismo: Caspe. Allí decidió hace unos años echar raíces y abrir un espacio con el que siempre soñó: la Casa de las Burbujas Azules. Un lugar como ella: lleno de encanto, de color, y que sirve para muchas cosas distintas. «Es un espacio rural abierto de intercambio creativo, y de alojamiento y estancia», así es como lo describe su orgullosa propietaria.

En este espacio, ubicado en el paraje natural de Ceitón, junto al río Ebro, pueden tener lugar todas las iniciativas que tengan relación con el arte y la naturaleza. Actualmente se realizan talleres de circo y teatro todos los meses y puntualmente se realizan actividades para la especialización en el mundo del clown y el teatro físico.

«Queremos traer a las zonas rurales la formación y las oportunidades de especialización que no existen en este tipo de trabajo», añade la caspolina. «Creo sinceramente que cualquier negocio que abra en nuestro territorio tiene que enriquecerlo, tiene que dar algo a la comunidad, dinamizar su tejido cultural de alguna manera».

La Casa de Las Burbujas Azules es también el lugar donde se realiza el Wood Box, un festival de artes escénicas autogestionado cuyo objetivo es el de visibilizar los grupos artísticos que desarrollan su trabajo y viven en el medio rural. Así se ha llevado realizando durante tres ediciones, siempre mostrando la oferta artística de la zona.

También pertenece y colabora con varias asociaciones de la zona, como APEC (Asociación Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca) y a la Era Rural, una red de apoyo al emprendimiento y a la iniciativa juvenil en el territorio rural aragonés.

Antes de la casa, Marta creó la empresa de animación Políglota Teatro, muy conocida no solo en el Bajo Aragón Histórico, sino también por Aragón. Ha participado en un sinfín de espectáculos y actividades culturales por muchos pueblos de la zona, e incluso ha compartido su ingenio y talento con centros educativos, organizando encuentros y talleres. «No hay nada más satisfactorio que ver las sonrisas de las personas que están entre el público, ver que disfrutan y se divierten», asegura Castelló.

«Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de mi familia y especialmente de Alberto, somos un equipo», señala Marta. Él es su marido, Alberto Martín, músico consolidado en Caspe (perteneciente al grupo Blue Tango), quien ayuda con la organización de todos los eventos (como el Wood Box) y protagoniza algunas muchas de sus actuaciones, poniendo el toque musical. Actualmente, él está organizando una interesante actividad online basada en el intercambio de artistas a través de su plataforma de Youtube, con una gran acogida. Sus colaboradores son artistas afincados en el medio rural o artistas que vienen de estancia artística al Espacio o bien para un concierto.

La cultura y el covid-19

Marta Castelló recuerda el 2020 como un año «muy complicado aunque satisfactorio», ya que a pesar de las restricciones y la falta de trabajo, ha sabido salir adelante reinventando su espacio y ofreciendo al público una serie de actividades totalmente seguras, al aire libre.

Castelló ofreció durante el verano a través del canal de Youtube un cuentacuentos online, realizó un festival al aire libre con un gran número de artistas, y ahora recibe muchas visitas a la Casa de las Burbujas Azules con una nueva iniciativa: el Aula de Naturaleza. Los niños y sus familias descubren a través de distintas actividades cómo es su entorno.

Marta Castelló lamenta que algunos de sus espectáculos estén paralizados en este momento por culpa de la pandemia. Sus compañeros, residentes en Teruel, no pueden viajar de una provincia a otra, por lo que no pueden ensayar. «Hay una gran materia prima artística en nuestra zona, la del Bajo Aragón Histórico, y creo que los ayuntamientos no los valoran lo suficiente, deberían dar más herramientas a todos ellos, y más apoyo», opina la caspolina.

En cuanto a los retos de la cultura en la actualidad, Marta considera que hay que trabajar más en el concepto de artista y en visibilizar e impulsar la profesionalización del sector. Además, asegura que falta «un claro apoyo institucional en todos los ámbitos, pero sobre todo en el local».











Próximas actividades

La Casa De Las Burbujas Azules propone una serie de actividades infantiles para este próximo cuatrimestre (durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio),

➡️Viernes 16:30-18:30

TALLER DE CIRCO Y TEATRO (opción 1)

➡️Sábados 11:00-13:00

TALLER DE CIRCO Y TEATRO (opción 2)

➡️Domingos 11:00 – 13:30

AULA DE NATURALEZA

Todas la actividades son a partir de 3 años, al aire libre, cumpliendo con la normativa COVID vigente y con monitores profesionales en el sector. Para más información, en @elpoliglotateatro (cuenta de instagram).