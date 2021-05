Casi 300 jóvenes participan en un innovador encuentro con empresas de la provincia de Teruel

¿Qué salidas laborales hay en mi zona?, ¿lo que estudio tendrá futuro?, ¿cuáles son las empresas que crean empleo en la provincia?, ¿cómo puedo contactar con ellas para que tengan en cuenta mi currículum?, ¿cómo puedo ampliar mi formación para contar con más oportunidades? Las dudas profesionales y formativas que surgen a los jóvenes a la hora de orientar su futuro se intentaron resolver este jueves en un novedoso encuentro virtual entre empresarios y jóvenes que organizó la Cámara de Comercio de Teruel para acercar a ambas partes y fomentar la empleabilidad. La jornada se dividió en dos partes, una más informativa por la mañana y por la tarde se realizaron entrevistas de trabajo de las empresas a los participantes seleccionados previamente por parte del equipo técnico.

La tasa de paro juvenil en Aragón, la correspondiente a la población entre 16 y 24 años de edad, se situó en el primer trimestre en el 34,33 %, cinco puntos por debajo del promedio nacional (39,53 %).

Participaron en el foro casi 300 jóvenes, 70 inscritos que se conectaron directamente a través de la plataforma Zoom y otros 200 que lo hicieron conjuntamente con sus compañeros de clase en institutos de secundaria y formación profesional de la provincia, entre ellos el CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz y otros centros de Teruel ciudad.

Delante tenían a profesionales de 14 importantes empresas de toda la provincia de Teruel: Alcomobi, Aragonesa de Obras Civiles, Balneario de Ariño, Controlglass, Cooperativa de Pueyos, Draxton, Grupo Arco Iris, Pretersa Prenavisa, Powertur; Rimauto, Sarrimad, Sendin, Talleres Fandos y Talleres Valimaña.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, realizó un balance muy positivo de la jornada, que desbordó sus previsiones. Se diseñó para la participación de 4 ó 5 empresas y finalmente fueron 14. Asimismo se preveían 20 ó 25 jóvenes y se inscribieron 70.

Santa Isabel destacó que por un lado los jóvenes conocieron la dimensión y las posibilidades laborales de empresas importantes de Teruel y con esta información muchos de ellos, sobre todo los que aún no han terminado su formación, pueden planificar y orientar sus estudios futuros. «Hemos conectado a los jóvenes con empresas de toda la provincia, a veces nos enfocamos solo a nuestra zona y todo Teruel ofrece muchas oportunidades laborales», apuntó Santa Isabel.

Este foro virtual se enmarca dentro de las iniciativas del programa PICE, que desde 2015 ha realizado 1.800 acciones con jóvenes de 16 a 29 años de la provincia inscritos en garantía juvenil. La jornada se organizó en colaboración con Asempaz, Caja Rural de Teruel y empresas de la provincia.

Estas acciones se enmarcan desde la orientación laboral a los cursos de formación «para cubrir todas las profesiones a las que el sistema educativo reglado no llegaba», tal y como destacó la coordinadora del programa PICE y responsable de la oficina de la Cámara en Alcañiz, Lupe Martínez. Estos cursos han sido muy variados, desde soldador a vigilante de seguridad, monitor de tiempo libre, camarero, cocinero… Muchas de sus experiencias se conocieron ayer en pequeños vídeos en los que estos chicos explicaban cómo les habían ayudado los cursos junto a los testimonios también de empresas que habían realizado contrataciones a través del programa PICE. «Todos han terminado muy contentos porque ha sido una jornada muy dinámica, experimencial y cambiante. Ha sido una forma innovadora de vernos las caras empresas y personas que quieren trabajar porque muchas veces detectamos que los jóvenes tienen respecto a acercarse a las empresas», precisó Martínez.

El programa integral de cualificación y empleo para la inserción de jóvenes en el mundo laboral (PICE) está gestionado por las Cámaras de España con Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y Economía Social y, en este caso, en colaboración con Asempaz y Caja Rural.

La jornada comenzó a las 9.00 con una presentación por parte de la Cámara de Comercio y los organizadores. Alejandro Monfort, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Paz de Teruel (Asempaz), pidió a los jóvenes más «voluntad, paciencia y que identifiquen a la empresa empleadora como parte de su proyecto de vida y no como algo transitorio». «Quiero destacar lo acertado de esta jornada porque veo que las actuaciones van encaminadas a aspectos motivacionales y para nosotros eso es fundamental», dijo Javier Remón, responsable de Recursos Humanos de Caja Rural.

A continuación, a las 9.30 se dió paso a una serie de testimonios tanto de jóvenes del programa PICE que han comenzado a trabajar o que han participado en acciones determinadas del proyecto y contaron su perspectiva de cómo encontraron un trabajo. También hubo empresas que han contratado a estos jóvenes.

Posteriormente, a las 10.00 tuvo lugar una divertida charla motivacional preparatoria de la forma de relacionarnos con las empresas que será el contenido principal de la psicóloga Shaila Romero. Después se organizó una presentación de las empresas asistentes que buscan trabajadores exponiendo a qué se dedican, qué tipo de trabajador buscan… para acabar la mañana con talleres para jóvenes, donde se les plantearon cuestiones acerca de qué buscan en el trabajo, valores laborales o de cómo conseguir y seguir adecuadamente una entrevista de trabajo. El encuentro virtual se retomó a las 16.00 con las entrevistas de trabajo de las empresas a los participantes seleccionados previamente por parte del equipo técnico.

TESTIMONIOS DEL PROGRAMA PICE

Cristian Fuster es monitor de tiempo libre / C.F.

Cristian Fuster está a la espera de la respuesta en varios procesos de selección después de obtener el título de monitor de tiempo libre con un curso de la Cámara. El joven de Teruel, de 25 años, es graduado en Comunicación Audiovisual y se está preparando las oposiciones para ser profesor de FP después de cursar el máster de docencia. «Tenía muchas ganas de realizar este curso y con el covid lo vi como una buena oportunidad para aprovechar el tiempo. Lo he complementado además con el de manipulador de alimentos hace unas semanas para trabajar en comedores escolares. Mientras estudio las oposiciones es una buena salida para trabajar», apunta. Una de sus posibles salidas es la bolsa de la Comarca del Matarraña, en la que además del título se solicita una programación de las actividades que realizaría y que pudo diseñar gracias a que le enseñaron en el curso. «Me ayudará bastante para ser profesor, las dinámicas que aprendí son un complemento bastante útil para la labor que realizo ahora como profesor voluntario de español para extranjeros en Cruz Roja», apunta.

Driele Dos Santos trabaja en seguridad gracias a un curso de la Cámara / D.S.

Fue la insistencia de Lupe Martínez, orientadora y coordinadora del programa PICE, la que hizo que Driele Dos Santos se apuntara a un curso de vigilante de seguridad. La joven tiene ahora 23 años y entonces vivía en Andorra y no tenía coche, lo que hacía que no viera con buenos ojos desplazarse para el curso. Le dijo a Martínez que quería ser soldado o policía, por lo que su orientadora vio en este curso una buena salida laboral. Finalmente se apuntó y lo aprobó y desde entonces ha estado trabajando en diferentes empresas ya que con el cierre de negocios durante el confinamiento se necesitaron más vigilantes de seguridad. En la actualidad trabaja en el control de accesos del INAEM de Andorra. «Antes de realizar el curso trabajaba pero no tenía nada estable pero ahora me permite contar con una independencia económica. Ya hace dos años que saqué el curso. Animo a los jóvenes a que se apunten porque siempre está bien tener más opciones de futuro», explica.