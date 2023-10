500 kilómetros de off road en dos días con un recorrido sorpresa por la provincia de Teruel

Más de 300 personas, 100 más que en la pasada edición, han participado este fin de semana en EutichesBook Off Road 2023, que de nuevo ha rodado por tierras turolenses con Alcañiz como epicentro. Se trata de un evento motociclista no competitivo que transcurre por pistas y caminos abiertos a la circulación cuya característica es que los participantes no saben con anterioridad cuál es su itinerario y el único modo de llegar a su destino es mediante el ‘roadbook’. Reciben la información de por dónde deben ir en un rollo de papel o en una tablet situados en la parte delantera de las motos. Este libro de ruta también les proporciona los puntos de control obligatorios a lo largo del recorrido. «Aplicamos un sistema de seguimiento de la ruta que es idéntico al del Dakar, lo que es muy atractivo para los amateurs. Siguen el recorrido sin ninguna señal, baliza ni GPS. En las viñetas del rollo de papel está escrito los puntos kilométricos y los cruces», explica Artur Aragonés, organizador del evento.

Los participantes llegaron de 20 provincias españolas para realizar casi 500 kilómetros en un recorrido «sorpresa» que cambia cada año. El sábado rodaron más de 350 kilómetros y el domingo, 120. Rodaron un 80% por pistas de tierra y caminos; y el 20% restante por asfalto, con algunos tramos de dificultad técnica. «Estamos encantados del recibimiento y del entorno, la ubicación es muy buena para que puedan acudir participantes de todo el país», destacó Aragonés.

Recorridos de los dos días

El sábado los participantes salieron de Technopark hacia Utrillas y Alfambra, donde comieron gracias a la colaboración del Ayuntamiento para después volver a Alcañiz. Este trazado, que comprende un 90% de caminos off-road, incluyó tres puntos de control de paso.

La segunda etapa, la de este domingo, comenzó en la plaza España de Alcañiz con un almuerzo al que les invitó el Consistorio para coger fuerzas. Salieron hacia Quinto para volver a la capital bajoaragonesa, donde comieron antes de partir hacia sus localidades de origen.

Las instalaciones del Parque Tecnológico Technopark fueron el punto de partida y llegada de esta ruta motociclista que tiene el objetivo de fomentar el ocio y el deporte. En el parque se entregó el viernes todo el material necesario para la experiencia, además de celebrar las salidas y llegadas, briefings y actividades para los participantes.