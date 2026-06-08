Actualizado 17:52

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 JUN 2026|

Actualizado 17:52

«No abrir hasta el 12 de agosto»: Aragón reparte más de 100.000 kits con gafas homologadas y una guía para el eclipse

Alumnos de 600 colegios de toda la comunidad recibirán el material para disfrutar del fenómeno bajo todas las medidas de seguridad

Los consejeros Susín y Bermúdez de Castro en la rueda de prensa de este lunes presentando la iniciativa. / Fabián Simón
Los consejeros Susín y Bermúdez de Castro en la rueda de prensa de este lunes presentando la iniciativa. / Fabián Simón

La COMARCA08 06 2026

Comentar

Eclipse 2026

ActualidadCultura y Ocio

El Gobierno de Aragón ha empezado a repartir 102.000 kits con gafas homologadas y una guía con consejos a 600 centros de toda la comunidad autónoma como parte de preparación del eclipse del próximo 12 agosto. El objetivo es que el alumnado aragonés de todas las edades pueda disfrutar del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 de manera informada y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

Esta acción forma parte de la campaña 'Disfruta del eclipse con seguridad', una iniciativa que aúna divulgación científica y control de riesgos impulsada por los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y de Educación, Ciencia y Universidades y que han presentado este lunes sus titulares, los consejeros Roberto Bermúdez de Castro y Carmen Susín.

El kit consta de unas gafas especiales para eclipses, conformes a la normativa ISO 12312-2 y con el distintivo CE, para observar el Sol sin riesgo durante las fases parciales, y un díptico informativo que explica de forma didáctica qué ocurrirá en el cielo y cuáles son las pautas de autocuidado esenciales para poder observar el eclipse sin riesgo.

El Ejecutivo autonómico está distribuyendo durante estos primeros días de junio, los kits con materiales pedagógicos y de protección en los centros educativos de las tres provincias, antes de que finalice el periodo lectivo. Cada alumno de esos más de 600 centros recibirá un sobre individual con el mensaje no abrir hasta el 12 de agosto, diseñado para generar expectación entre los estudiantes y asegurarse de que el material se mantenga en perfectas condiciones hasta el gran día.

El Gobierno de Aragón busca, a través de los escolares, llegar también a las familias aragonesas y fomentar en toda la comunidad educativa una conducta responsable. Las recomendaciones se centran en tres ejes fundamentales: la protección ocular –no mirar nunca directamente al Sol sin gafas homologadas y hacerlo bajo supervisión adulta–, el cuidado frente el calor mediante hidratación constante y uso de gorras y la prevención en el medio natural que corresponde a la época del año y que implica, por ejemplo, el uso de repelentes para evitar picaduras si se observa desde el campo.

Estos mismos dípticos, han confirmado, están siendo ya distribuidas en oficinas de turismo de las tres provincias y se pondrán a disposición en eventos y actividades con afluencia de público para llegar a más personas que van desde conciertos, actuaciones y festivales a las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. La acción de divulgación y difusión se integra en un dispositivo de planificación más amplio, coordinado por Protección Civil, que incluye la habilitación de Puntos de Observación del Gobierno de Aragón (POGA) en lugares como Javalambre, Calamocha, MotorLand y Épila.

Estos espacios contarán con servicios básicos y presencia de técnicos de emergencias para gestionar la gran afluencia de visitantes prevista. El Gobierno de Aragón quiere contribuir a que en las tres provincias se viva este momento histórico con responsabilidad, siempre de acuerdo a las recomendaciones de las fuentes oficiales y recuerda que toda la información está disponible y actualizada en el portal www.turismodearagon.com/eclipse-solar-2026.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Todo lo que debes saber a la hora de comprar tus gafas para el eclipse de agosto

Las gafas tienen que cumplir la norma internacional ISO 12312-2. No son seguros otros métodos caseros como cristales ahumados, radiografías, CDs, películas fotográficas veladas o filtros improvisados

Comentar

Todo lo que debes saber a la hora de comprar tus gafas para el eclipse de agosto

El Matarraña refuerza su apuesta por la excelencia con 91 certificaciones de calidad

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. La comarca ha sido sede del congreso nacional con empresas y entidades de 4 comunidades. Se trabajará por la creación de una identidad común y para acoger...

Comentar

El Matarraña refuerza su apuesta por la excelencia con 91 certificaciones de calidad

Alberto Izquierdo (PAR) vuelve a la política autonómica como nuevo asesor de Jorge Azcón

El presidente PAR asume el cargo de responsabilidad de DGA. Su intención es ser una conexión con consistorios del partido

6

Alberto Izquierdo (PAR) vuelve a la política autonómica como nuevo asesor de Jorge Azcón

De Caspe, Alcañiz o Muniesa a Madrid para ver al Papa León XIV: «Hay una nueva forma de vivir la fe y los jóvenes tienen mucho que ver»

Un diácono, un vicario parroquial y diferentes jóvenes son solo algunos de los fieles bajoaragoneses que viajaron hasta la capital para vivir esta visita que definen como única. No se...

Comentar

De Caspe, Alcañiz o Muniesa a Madrid para ver al Papa León XIV: «Hay una nueva forma de vivir la fe y los jóvenes tienen mucho que ver»

Ramón Celma presenta su candidatura como presidente del PP de Zaragoza con 1.470 avales

El presidente provincial en funciones concurrirá a la reelección en el Congreso Provincial del 27 de junio con el respaldo de 1.470 afiliados y el objetivo de ampliar la implantación...

Comentar

Ramón Celma presenta su candidatura como presidente del PP de Zaragoza con 1.470 avales

Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo renuevan los folletos de The Silent Route para seguir impulsando el turismo en el territorio

Las dos comarcas quieren poner en valor otros itinerarios cercanos que contribuyan a distribuir los flujos turísticos y generar nuevas oportunidades para las pequeñas localidades

Comentar

Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo renuevan los folletos de The Silent Route para seguir impulsando el turismo en el territorio
Periódico del Bajo Aragón Histórico