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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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27 JUL 2026|

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Los clubes de natación del Bajo Aragón y Andorra logran buenos resultados en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo

Los nadadores compiten con solvencia en Laredo ante la élite nacional en una cita marcada por las alteraciones del programa debido al mal tiempo

Las deportistas preparadas para una de las pruebas del XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa de Salvamento y Socorrismo / Cedida
Las deportistas preparadas para una de las pruebas del XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa de Salvamento y Socorrismo / Cedida

Jesús Burgos27 07 2026

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AlcañizAndorra

Deporte

El Club Natación Bajo Aragón y el Club Polideportivo Andorra completaron una destacada participación en el XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa de Salvamento y Socorrismo, celebrado entre el 24 y el 26 de julio en Laredo. 

La competición reunió a los mejores especialistas nacionales en pruebas de playa y estuvo condicionada por la previsión de mal tiempo, que obligó a cancelar parte de la jornada del sábado y a reorganizar el programa entre el viernes y el domingo. 

El CN Bajo Aragón estuvo representado por la cadete Marina Vargas Górriz, nacida en 2013, que rozó el acceso a las finales en varias disciplinas pese a competir, en la mayoría de los casos, frente a deportistas un año mayores y acostumbradas a entrenar en el mar. 

Marina Vargas en el XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa de Salvamento y Socorrismo / Cedida
Marina Vargas en el XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa de Salvamento y Socorrismo / Cedida

La alcañizana fue 60ª en carrera con tabla de salvamento, 68ª en nadar surf y 70ª en sprint, contribuyendo además a que el club finalizara en la 31ª posición de la clasificación general cadete. Desde la entidad bajoaragonesa valoran muy positivamente la experiencia adquirida y la oportunidad de medirse con la élite nacional, además de la convivencia con el resto de clubes aragoneses desplazados hasta Cantabria.

El CP Andorra firma sus mejores resultados en relevos

Por su parte, el Club Polideportivo Andorra obtuvo sus actuaciones más destacadas en las pruebas por equipos. El conjunto cadete logró una meritoria séptima posición en el relevo de salvamento con tubo de rescate, mientras que fue undécimo en el relevo de nipper infantil masculino, 16ª en el relevo sprint cadete y 15ª en el rescate con tabla de salvamento.

Las deportistas preparadas para una de las pruebas del XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa de Salvamento y Socorrismo / Cedida
Las deportistas preparadas para una de las pruebas del XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa de Salvamento y Socorrismo / Cedida

A nivel individual sobresalió Lucas García Amador con un 30º puesto en nadar surf cadete, además de la participación de Joel Azcón García, Mario de la Cruz Anadón, Samuel Lorente Fernández y Diego Lorente Pérez en las diferentes disciplinas de playa.

En la clasificación por clubes, el CP Andorra concluyó en la 22ª posición de la categoría infantil, entre 27 equipos participantes, y en la 25ª plaza de la categoría cadete, de un total de 31 clubes, cerrando así una intensa cita nacional que volvió a poner a prueba a los jóvenes socorristas del territorio frente a algunos de los mejores especialistas del país.

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