Caspe celebra este sábado la tercera edición del Día del Deporte Caspolino con actividades para todos los públicos

Caspe celebrará este sábado 19 de septiembre la tercera edición del Día del Deporte Caspolino, una jornada organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento que reunirá actividades deportivas, exhibiciones, propuestas participativas y puntos informativos de clubes y entidades locales. La programación se dividirá en dos sesiones: por la mañana, desde las 10.00, en el entorno de los pabellones municipales, y por la tarde, a partir de las 18.00, en el campo de fútbol municipal de Los Rosales.

El pasaporte deportivo solidario volverá a ser el elemento central de la jornada. Se podrá adquirir por tres euros el primero y un euro los siguientes y permitirá participar en las diferentes actividades y conocer las propuestas de los clubes y entidades. Será necesario completar cuatro casillas con sus correspondientes sellos para depositarlo en la urna y optar a los sorteos de la mañana y de la tarde.

La recaudación se destinará este año a AFEDACC, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Caspe y Comarca, que contará con un stand informativo durante toda la jornada. Con la adquisición del pasaporte también se entregará un desayuno o merienda saludable gracias a la colaboración de Frucas, Supermercados Orangután, BonÀrea y Red Ganadera.

Actividades deportivas durante la mañana

Las actividades comenzarán a las 10.00 con la apertura de puertas y la presentación del evento. A las 10.30, Gaia Holística ofrecerá una sesión de activación de 15 minutos con Cassandra Melcarne. A partir de las 10.45 se concentrará la mayor parte de la programación deportiva.

Entre las novedades de esta edición destaca la instalación de una pista de FIFA Street, con partidos de fútbol de 3 contra 3 en la zona del frontón. También habrá una exposición de vehículos de Coches Clásicos y de Carreras con recorrido de Caspe a Chiprana.

En los pabellones se podrá probar el Datchball y Dodgeball con el Club Datchball Caspe, el fútbol sala con el Club Fútbol Sala Caspe, el patinaje con el Club Patín Caspe y la gimnasia rítmica con el Club Arco Iris, que además realizará una exhibición a las 12.00. El Club Zalagarda ocupará la zona del rocódromo y el Club Tenis Caspe habilitará material para probar esta disciplina.

La programación incluirá también una masterclass de Gimnasia Adaptada Funcional de ASADICC, de 11.00 a 12.00, y una muestra de equipos y charla divulgativa de Vuelo Paramotor Aerocaspe, a las 11.30. La mañana se completará con una exhibición del Club de Natación y Salvamento en la piscina municipal, prevista para las 12.30. A las 13.00, Gaia Holística ofrecerá una sesión de meditación en la zona de césped de la piscina y, aproximadamente a las 13.15, se celebrará el sorteo de la mañana.

La actividad se traslada por la tarde a Los Rosales

La segunda parte del Día del Deporte Caspolino arrancará a las 18.00 en el entorno del campo de fútbol y contará con la música de DJ Gaski. En la zona de acceso se instalará la Zona Saludable, con el stand de AFEDACC, la venta de pasaportes y la entrega de la merienda saludable.

Entre las 18.00 y las 20.00 tendrá lugar la Mini Feria Deportiva, con la presencia de diferentes clubes y entidades. AD CaspeBass realizará prácticas de lanzamiento de señuelos, ASADICC y Gestiona Actividades Lúdico-Deportivas dispondrán de espacios informativos y el Club de Petanca volverá a participar un año más en la jornada.

Aerocaspe ofrecerá una nueva muestra de su equipo y una charla divulgativa a las 19.30. En los exteriores también habrá actividades del Club Ciclista Caspolino, que organizará varias gymkanas —se recomienda acudir con bicicleta—, y del Club Trial Caspe, que habilitará un circuito para probar la disciplina. Club Cronosport ofrecerá una exhibición de Enduro y Trial y el piloto Pablo Anós, participante en el Campeonato de España de Resistencia de Quad en la categoría 400, estará presente durante la tarde.

En el campo de fútbol, el Club Deportivo Caspe organizará un circuito para probar el deporte y permitirá visitar su museo. Esta actividad se dividirá en tres grupos y requiere inscripción previa. La tarde también contará con zonas de exhibición y participación del Club de Kickboxing, el equipo de Cricket y el Club de Ajedrez, además de una sesión de Zumba abierta a todos los públicos a cargo de Vic Bondía a las 19.00.

Sorteos y novedades

La jornada concluirá alrededor de las 20.30 con los sorteos de la tarde. Además de ropa, accesorios deportivos y vales para canjear en comercios locales, este año se incorporan como premios dos abonos de temporada del Club Fútbol Sala Caspe y cinco entradas dobles para un partido del Real Zaragoza.

La organización cuenta con la colaboración del Centro de Distribución de Adidas en Caspe, la tienda Adidas de la localidad, Extreme Factory, Bikers 50700 y Club Fútbol Sala Caspe. El Ayuntamiento destaca la implicación de los clubes, asociaciones, empresas colaboradoras y voluntariado que participan en la iniciativa, concebida como un punto de encuentro para fomentar el deporte local, los hábitos saludables, la convivencia y la solidaridad.