Caspe homenajea a la primera unidad Antiterrorista de la Guardia Civil, referente a nivel mundial

Decenas de personas han homenajeado en Caspe a los fundadores de la primera unidad antiterrorista de la Guardia Civil (UAR). El acto principal, englobado en un programa de actividades que se ha desarrollado durante todo el fin de semana, ha tenido lugar durante el medio día del sábado. De este modo, la Ciudad del Compromiso ha querido reconocer la labor prestada por los agentes de la Benemérita que en 1978 fueron pioneros en operar en esta unidad.

El acto principal ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento de Caspe. Entre otros agentes fundadores de esta UAR, han asistido el General de División José Luis Cuasante; el General de División Francisco Esteban Pérez, quien además fue Jefe de gabinete con categoría de Subdirector de la GC y el General de Brigada Del Moral. El solemne acto ha contado, de igual modo, con la presencia del Coronel Francisco Javier Molano, Jefe actual de la UAR, del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil -GAR- y del Centro de Adiestramientos Especiales -CAE-.

Integrantes de la corporación municipal de Caspe junto al General Cuasante y Coronel Molano./ J.L.

Todos ellos han sido recibidos por la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, quien ha subrayado la labor y «agradecimiento» de toda una sociedad a la labor prestada por estos cuerpos especiales. Jarque ha estado acompañada de varios ediles de la corporación municipal. «Ha sido un acto muy emotivo. Hemos recordado cómo se fundó la UAR, hemos conocido a sus fundadores y especialmente hemos querido poner de manifiesto el trabajo que esta unidad lleva a cabo, desde hace décadas, para que en España contemos con una seguridad que debemos de agradecer a todo este trabajo», ha explicado la alcaldesa. Además del acto solemne, los asistentes han disfrutado de un fin de semana de convivencia en la histórica ciudad caspolina, conociendo el hecho histórico del Compromiso de Caspe y su importancia en la Corona de Aragón.

Además del Ayuntamiento, el uno de los principales artífices de este encuentro ha sido Manuel Picón, otro de los agentes pioneros de la UAR. El pontevedrés, con una gran vinculación con Caspe y caspolino de adopción desde hace años, entró en la Guardia Civil en la que todos los agentes eran siempre destinados al País Vasco. Su primera parada fue Bilbao, donde su afición por los deportes de contacto determinaría que terminase en la UAR, la Unidad Antiterrorista Rural, el germen de lo que tiempo después sería una de las puntas de lanza en la lucha contra ETA.

El acto de bienvenida, a cargo de la alcaldesa, ha tenido lugar en el salón de plenos. Tras el acto institucional, el General de División José Luis Cuasante y el Coronel Francisco Javier Molano han firmado en el Libro de Honor de Caspe, en un histórico salón de la Casa Piazuelo-Barberán y a pocos metros de un ejemplar de la Constitución Española que también estaba presente en la sala. Desde el Ayuntamiento de Caspe, se ha hecho entrega de un detalle a todos los asistentes, así como de un especial detalle al General de División y el Coronel.

Este grupo especial de la Guardia Civil surgió en 1978 ante la necesidad de crear una unidad específica para luchar contra la organización terrorista ETA en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra y estableció su base en la antigua Comandancia de Móvil de Logroño. La Unidad de Acción Rápida (UAR), es una unidad operativa, docente y técnica de la Guardia Civil especialmente concebida, preparada y organizada para el cumplimiento de misiones específicas en el campo de las operaciones especiales. Durante el acto han subrayado la importancia de una unidad que en 1978, poco antes de la votación de la Constitución Española, se inició ante la grave amenaza de diferentes grupos terroristas endógenos como, principalmente, ETA y GRAPO.

«Unidad española, referente a nivel mundial»

Durante el acto el General Cuasante ha detallado cómo en 1978 los primeros agentes de la entonces recién creada unidad llevaron a cabo diferentes labores Cuartel de Inchaurrondo,​ sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa. «Recuerdo cómo poco antes del referéndum del 6 de diciembre de 1978, para votar la Constitución, se temía y existían amenazas de algún tipo de acción para reventar la votación. Fue una de las primeras tareas que se nos encomendó», ha recordado el General. Cuasante ha detallado cómo, a partir de unos medios iniciales e instrucción, se perfeccionó esta Unidad.

El General de División José Luis Cuasante y el Coronel, Francisco Javier Molano, actual jefe de la UAR, GAR y CAE./ Javier de Luna.

Por su parte, el Coronel Molano ha subrayado que la actual Unidad sigue trabajando bajo un trabajo establecido por aquellos pioneros en 1978. No obstante el General Cuasante ha subrayado que en estos 46 años se ha pasado de contar con unos medios incipientes a una «perfección» que hace que actualmente esta Unidad de élite sea referente a nivel mundial. «Nos piden asesoramiento muchos países, no solo de Europa, si no también de otros continentes y naciones como Estados Unidos», ha subrayado Molano.

El Coronel ha explicado que en décadas anteriores eran ETA, GRAPO y otros grupos terroristas la principal amenaza en España y que fueron «derrotados» aunque, ha recordado, durante varios años continuaron algunas acciones de carácter terrorista. Molano subraya que actualmente las principales amenazas son, por un lado, los grupos yihadistas y las bandas organizadas de narcotráfico que especialmente suponen un problema en el sur del país, tal y como sucedió recientemente en los atropellos de Barbate que costaron la vida de 2 agentes de la Guardia Civil. «Tenemos un grave problema con los grupos organizados de narcotráfico, principalmente hachís y cocaína y en donde el principal objetivo es restablecer el principio de autoridad, a la que desafían y mantener la legalidad. Los grupos yihadistas son una amenaza, no solo en España, si no principalmente en el Norte de África y en muchos otros lugares del mundo» ha subrayado Molano.

Molano ha destacado que la actual Unidad se basa en todo el trabajo que llevaron a cabo los fundadores de la UAR. Algo que el General Cuasante ha querido destacar. «He tenido la oportunidad de ver la evolución de cómo empezamos nosotros a la actual tecnificación. Somos referente mundial porque, no solo agentes, si no que actualmente se asesora a periodistas y diplomáticos de todo el mundo que tienen que acudir a lugares de conflicto», ha destacado el General.