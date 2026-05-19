Caspe mejora la calle San Bartalomé y suma un nuevo aparcamiento con espacio para 60 vehículos

La calle San Bartolomé de Caspe ya cuenta con pavimento renovado, aceras de adoquín y una nueva área de aparcamiento. La actuación ha sido impulsada por el Ayunamiento con una inversión de 250.456,69 euros, financiada con cargo a la subvención del Plan Plus 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La intervención se ha desarrollado dentro del plan de mejora de vías urbanas y ha actuado sobre una calle con elevado tránsito, ya que permite el acceso a varios equipamientos públicos de la localidad. Antes de las obras, la zona presentaba un pavimento muy deteriorado, tramos de tierra e instalaciones obsoletas que sufrían numerosas roturas y filtraciones.

La actuación ha permitido mejorar el acceso de vehículos y peatones, conservar los dos sentidos de circulación y aumentar la calidad y capacidad de los servicios de distribución de agua y saneamiento. También se ha ejecutado la preinstalación necesaria para el futuro soterramiento de los servicios de alumbrado público y telecomunicaciones.

Además del nuevo asfaltado y la renovación de aceras con pavimento de adoquín, el proyecto ha incorporado una nueva bolsa de aparcamiento en un terreno de propiedad municipal con capacidad para alrededor de 60 vehículos. Este espacio dará servicio a una zona fundamental de Caspe, situada a cinco minutos de la plaza de España y del centro, junto al Teatro Cine Goya y uno de los tanatorios de la localidad, tal y como ha destacado el Consistorio.

Al mismo tiempo, con esta actuación el Ayuntamiento busca avanzar hacia una ciudad más accesible, mejorar la calidad de vida y responder a las necesidades de movilidad de los vecinos y vecinas.