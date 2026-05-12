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12 MAY 2026|

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Caspe premia las mejores imágenes de la floración en el III Concurso Fotográfico ‘La Flor de Caspe’

El certamen, celebrado durante la III Andada Popular, reconoce fotografías que muestran la belleza de los frutales en flor y el valor paisajístico y agrícola del territorio

Entrega de premios del concurso Flor de Caspe./ AYTO
Entrega de premios del concurso Flor de Caspe./ AYTO

Marina Monreal12 05 2026

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Cultura y Ocio

El área de Turismo del Ayuntamiento de Caspe ha dado a conocer a los ganadores del III Concurso Fotográfico “La Flor de Caspe”, una iniciativa celebrada en el marco de la III Andada Popular “La Flor de Caspe”, que tuvo lugar el pasado mes de marzo coincidiendo con la espectacular floración de los frutales del municipio. El certamen ha vuelto a invitar a vecinos y visitantes a inmortalizar uno de los momentos más llamativos del año en el territorio: el despertar de la primavera y el estallido de color que tiñe los campos de frutales del municipio

Desde el consistorio destacan que el objetivo del concurso es poner en valor la belleza paisajística de la floración y mostrar, a través de la fotografía, un fenómeno natural que cada año atrae a más visitantes a Caspe. Además, recuerdan la importancia económica que tienen las plantaciones de frutales de hueso para el territorio, siendo uno de los motores agrícolas de la comarca.

Ganadores del III Concurso

En la categoría adulta, el primer premio ha sido para Rosa Mendoza Fillola, mientras que el segundo puesto ha recaído en Sonia Porcel Barberán. El premio popular ha reconocido la fotografía presentada por Nerea Moreno Agustín.

Por su parte, en la categoría infantil, la ganadora ha sido Malena Villarino Porcel y el segundo premio ha sido para Martín Villarino Porcel. En esta edición, el premio popular infantil ha quedado desierto.

Imágenes que han sido premiadas en el Concurso. / AYTO CASPE

Una andada consolidada en el calendario primaveral

La entrega de premios pone el broche a una edición de la Andada Popular que volvió a cosechar un notable éxito de participación. Tal y como publicó La COMARCA, la III Andada “Flor de Caspe” reunió el pasado marzo a alrededor de 130 participantes que recorrieron más de 400 hectáreas de frutales en flor en la zona de Fonte.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Caspe en colaboración con el Club de Montaña Zalagarda, se ha consolidado como una de las propuestas turísticas de primavera más destacadas del municipio. El recorrido, de unos siete kilómetros, permitió a los asistentes disfrutar de un paisaje efímero que cada año transforma el entorno agrícola caspolino en un importante atractivo visual y turístico. Desde el Ayuntamiento han felicitado a todos los premiados y ya animan a vecinos y visitantes a participar en la próxima edición.

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