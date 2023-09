Caspe presentará una moción conjunta para pedir «la mejora de los servicios de Renfe y sus instalaciones» en la estación

El Ayuntamiento de Caspe presentará una moción al Gobierno de Aragón, Renfe y Adif solicitando diversas mejoras en el servicio que el ferrocarril ofrece en la Ciudad del Compromiso, así como en sus instalaciones. En ella se incluirá la petición de que se informe al Consistorio acerca de las incidencias y el número de viajeros. También se exigirá que la máquina expendedora de billetes reciba un mayor mantenimiento o que se cambie de ubicación «con el fin de que no se estropee con tanta frecuencia, ya que donde está situada no está protegida de la climatología», según explicó Rafa Lumbreras, portavoz de CHA en Caspe.

Asimismo, la moción incluirá una petición de que haya un trabajador de atención al cliente en la propia estación caspolina y, del mismo modo, que este espacio esté abierto al público en todos los momentos del día en los que hay servicio ferroviario en Caspe. Además, también se solicita que los baños estén abiertos, para el uso de los propios viajeros. Respecto a la accesibilidad, se hizo hincapié en el acceso a la vía 2, el cual «está muy alejado y es difícil para personas con movilidad reducida», justificó el portavoz Lumbreras.

Esta moción fue propuesta por CHA en el pasado pleno municipal, celebrado el jueves. Asimismo, Vox añadió una cuestión por la que se pedía que se facilite la compra de la Tarjeta Dorada de Renfe a través de la máquina expendedora de la estación. Este soporte está dirigido a descuentos para las personas jubiladas y, sin embargo, solo se puede adquirir de manera online. «Las personas mayores no se aclaran a veces con la adquisición por internet, por lo que les resulta difícil conseguirla», argumentó Germán Sanz, portavoz de Vox en Caspe.

Todos los grupos políticos votaron a favor de presentar la moción a los organismos competentes. No obstante, también se recordó por parte de varios portavoces que «no es la primera vez que la estación ferroviaria de Caspe sufre estas situaciones».

Por su parte, José Miguel Albiac, portavoz del PP en Caspe, indicó que apoyarán «todo lo que sea mejorar los servicios de la localidad». «Vemos importante exigir y apoyar el cumplimiento de estos servicios». Asimismo, Cristian Poblador, portavoz de Somos Caspe, añadió que «tanto esta moción como todas aquellas que sean para reclamar servicios para el territorio y mejores condiciones para los vecinos recibirán el apoyo de este partido municipalista». No obstante, quiso recordar que durante el anterior año, en el que ya estaba vigente el Abono Gratuito de Renfe, y con la presidencia del Gobierno autonómico en manos del PSOE y CHA, PAR y Unidas Podemos, «ya lo podrían haber reclamado».

Por otro lado, Abraham Martínez, portavoz del PSOE caspolino, señaló que «el transporte ferroviario es un pilar fundamental para los servicios del municipio y fundamental en su historia». También quiso citar la última política, «impulsada por el Partido Socialista», que consistió en la emisión de los Abonos Gratuitos en Media Distancia y Cercanías, «lo cual ha facilitado la venida de turistas, pero, sobre todo, en la mejora de los desplazamientos de vecinos, como es el caso de cientos de estudiantes». Por ello, se mostraron a favor de la moción, también con el apunte aportado por Vox.

Rechazo a la amnistía y nuevos hermanamientos

Durante la sesión plenaria municipal del Ayuntamiento de Caspe también se aprobó una moción de rechazo de la ley de amnistía, en relación con la actualidad política nacional. Esta fue aprobada por mayoría con los votos a favor del PP, Somos Caspe y Vox. No obstante, la oposición planteó el rechazo a tratar temas nacionales en un pleno municipal. «Esto es un foro local, para hablar de asuntos municipales de Caspe, no para estos asuntos. El PP desde Madrid les manda plantear esta moción y solo son bulos, ya que un presidente en funciones no puede llevar a cabo una amnistía», señaló Abraham Martínez, portavoz socialista. Asimismo, el portavoz de CHA, Lumbreras, calificó la moción de «trampa«, dado que «solo quieren que nos posicionemos a solo unos días de que se produzca el pleno de investidura de Núñez Feijóo y eso es solo echar más leña al fuego, como si no tuviéramos otros problemas en Caspe». También señalaron que «esto se debería votar en caso de que se produjera esa amnistía, no antes».

Poblador, de Somos Caspe, indicó que «dadas las últimas declaraciones, hay motivos de sobra para traer esta moción y es conveniente, más adecuada que nunca». Por su parte, José Miguel Albiac, coincidió con su compañero de coalición que «está totalmente correcta la moción en este momento, ya que parece que se va a cumplir y no estamos de acuerdo».

Por otro lado, también se comunicó que el hermanamiento con la ciudad rumana Brad sigue los plazos previstos y se va afirmar el acuerdo de colaboración entre la localidad rumana junto con la caspolina. Y también se va a formalizar un acuerdo conjunto entre las cuatro ciudades hermanadas a través del programa europeo, Gaillac (Francia), Santa María A Vico (Italia), Brad (Rumanía) y Caspe (España). «El colectivo rumano de Caspe aprueba esta iniciativa y creemos que tiene muchos beneficios culturales», señaló Germán Sanz, portavoz de Vox.

Por su parte, Abraham Martínez, del PSOE, recordó que ellos siempre han estado a favor del intercambio cultural y el enriquecimiento personal que ello conlleva, pero también insistió en conocer los apartados de Protección Civil y Seguridad de las personas. A esta cuestión, Susana Garrido (Somos Caspe), concejal delegada de Hermanamientos, explicó que el acuerdo es un modelo que marca Europa en estos programas. «No obstante, no es mandar esa seguridad, sino de debatir acerca de su gestión en una y otra ciudad«, recalcó la concejal Garrido. Vox, Cha, Somos Caspe y PP votaron a favor. Por su parte, el PSOE se abstuvo.