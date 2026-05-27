Un Volkswagen Passat negro ardío el pasado martes por la noche en Caspe, en una explanada junto al puente del Dique y cercana al desvío a la A-230 y la intersección con la C-230. Los bomberos del parque caspolino de la Diputación de Zaragoza recibieron el aviso de un vecino, pasadas las 23.00.

A la llegada de los efectivos, el vehículo estaba completamente calcinado en su interior, pero el fuego no había avanzado tanto en la carrocería exterior. La intervención permitió sofocar las llamas con rapidez y evitando que el fuego llegara a la vegetación que había junto al coche. El turismo no ha sido retirado del lugar y está rodeado de los cristales rotos de sus ventanillas y mamparas.

Este es el tercer suceso de estas características que ha ocurrido en la localidad en menos de tres meses. Los otros dos coches ardieron los pasados 16 de marzo y 20 de abril. Cabe recordar que, el año pasado, también se produjo una oleada de coches quemados en el municipio.