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05 JUL 2026|

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Castelló Ruta de Sabor mira al Matarraña como ejemplo de turismo gastronómico sostenible

El club de producto ha visitado Valderrobres, Beceite, La Fresneda y Calaceite para conocer buenas prácticas vinculadas al producto local, la sostenibilidad y la identidad del territorio

Una de las reuniones en el Matarraña durante el viaje. / CEDIDA
Una de las reuniones en el Matarraña durante el viaje. / CEDIDA

La COMARCA05 07 2026

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ActualidadGastronomía

El Club de Producto Castelló Ruta de Sabor ha viajado hasta la comarca del Matarraña para conocer de cerca su modelo de turismo gastronómico, sus buenas prácticas y algunos de los proyectos vinculados al producto local, la sostenibilidad y la identidad del territorio.

El viaje de benchmarking, organizado por el Patronato Provincial de Turismo de Castellón a finales del mes de junio, tuvo como objetivo reforzar el conocimiento de sus socios a través del intercambio de experiencias con otro destino especializado en el ámbito del turismo gastronómico.

“Desde el Patronato Provincial de Turismo consideramos esencial reforzar el conocimiento a través de este tipo de viajes que contribuyen a una mejora continua y a sumar calidad y excelencia turística entre los socios de nuestro Club de Producto Castelló Ruta de Sabor”, ha expresado el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez.

Durante la visita, los participantes recorrieron Valderrobres, Beceite, La Fresneda y Calaceite, donde tuvieron la oportunidad de conocer iniciativas relacionadas con la recuperación de variedades tradicionales, el trabajo de productores locales y una gastronomía basada en la autenticidad y el producto de proximidad.

Martínez también puso en valor un viaje diseñado para conocer “modelos de gestión, buenas prácticas y proyectos inspiradores que nos ayuden a seguir impulsando un turismo sostenible, de calidad y profundamente ligado a nuestra rica gastronomía”.

Desde el Patronato Provincial de Turismo subrayan que esta acción refuerza su compromiso por mejorar la imagen, el posicionamiento y la competitividad de los productos y servicios que forman parte de Castelló Ruta de Sabor, una marca que pone en valor el origen y la cultura gastronómica castellonense.

El Club de Producto Castelló Ruta de Sabor cuenta actualmente con más de 500 miembros, entre productores y entidades. “Más de 500 razones por las cuales debemos seguir trabajando cada día para que este gran Club de Producto pueda tener todavía más prestigio”, ha subrayado Martínez, quien ha agradecido la participación en el viaje de benchmarking porque demuestra que “nuestros productores y entidades trabajan en una mejora continua y, gracias a su dedicación, hoy podemos seguir creciendo y avanzando en esta gran marca como es Castelló Ruta de Sabor”.

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