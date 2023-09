Castelserás celebra la colocación del primer cajero automático rural de toda su historia

Los viajes hasta Alcañiz o a Calanda para sacar dinero ya no serán parte de la rutina de los vecinos de Castelserás. La sucursal de Ibercaja en la localidad estrena un cajero automático que ofrecerá servicio a sus clientes las 24 horas los 365 días al año. Esta prestación se une a la atención que se ofrece en la propia oficina abierta cuatro días a la semana (cerrada los martes).

Castelserás cuenta actualmente con dos sucursales bancarias -Ibercaja y Caja Rural- y aunque en los últimos años ha llegado a contar con tres, ninguna de ellas ha tenido nunca un cajero automático. Desde este jueves ya está operativo y listo para que puedan usarlo todos los vecinos.

Desde el Consistorio celebran la noticia, pero reconocen que les ha llegado por sorpresa. «La verdad es que en esta ocasión no lo han colocado porque nosotros lo hayamos pedido», explica Santiago Anglés, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Castelserás. «Hace años sí que se recogían firmas y había mucha campaña para que se colocara, pero nunca llegamos a conseguirlo», recuerda Anglés.

Hasta el momento, cualquier transacción que se quisiera realizar fuera del horario de atención al público de la oficina tenía que realizarse en los cajeros de Alcañiz. «Por las tardes o en fin de semana obligaba a usar el coche y para muchas personas suponía un problema«, explica el concejal.

Aunque el consistorio celebra esta colocación, el concejal asegura que esperan que esto no suponga una reducción de los servicios presenciales que la entidad ofrece en la localidad. «Hemos pensado que la colocación del cajero podría significar que van a cerrar la oficina, pero la verdad es que no hemos hablado con Ibercaja», añade. Por su parte, fuentes de Ibercaja confirman que no hay previsión de que se vayan a reducir los días de apertura o de que se vaya a cerrar la oficina.

Además, Anglés reconoce que la falta de cajeros es una problemática que se replica en muchos pueblos por el alto coste que supone la colocación. Según Ibercaja, el precio de una instalación de este tipo rondaría los 70.000 euros. «Sé que en Torrecilla también llevan mucho peleando para que les pongan un cajero y todavía no lo han conseguido», concluye.