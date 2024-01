Castelserás prende su Monumental hoguera a pesar de la lluvia

No hay año en el que la Monumental hoguera de Castelserás no arda y este no iba a ser menos. El día comenzó con una lluvia que se mantuvo intermitentemente e incluso llegó a convertirse en aguanieve cerca de las 22.00, pero nada impidió que esta hoguera de más de 20 metros de altura ardiera con la misma intensidad de siempre. De hecho, el único cambio que la climatología adversa provocó fue que esta tardó un poco más de lo normal en encenderse, algo que permitió que ‘El Rodat’, el tradicional baile alrededor de las llamas, se desarrollara con más tranquilidad.

‘El Rodat’ pudo bailarse con más tranquilidad./ C.O.

Vecinos y visitantes de pueblos cercanos e incluso más lejanos como Zaragoza no quisieron perderse esta Fiesta de Interés Turístico de Aragón y que prende cada año en la víspera de San Sebastián, como marca la tradición. Todos esperaban desde antes de las 22.30 en una plaza del Ayuntamiento que pronto se quedó pequeña. Los minutos finales de previos los marcaron las autoridades y las reinas, quienes llegaron minutos antes para subir al Ayuntamiento. Desde allí, y tras recibir el permiso de la alcaldesa, Pilar Arellano, pudieron ver como los caramballeros comenzaban a encender poco a poco la hoguera con las teas artesanales.

Monumental hoguera de Castelserás este 2024./ La COMARCA.

Había quien dudaba desde el público si esta iba a encenderse realmente o no, porque la leña acumulada había permanecido todo el día bajo la lluvia. Es más, Castelserás si tuvo que suspender y aplazar otros actos previos a este sábado, como las carrozas y los fuegos artificiales. Pero como viene produciéndose desde el siglo XVIII, el fuego de la hoguera finalmente llegó con intensidad y subió por el gran álamo de más de 20 metros hasta llenar de calor toda la plaza del Ayuntamiento.

Normalmente, y cuando no llueve, las llamas de la Monumental arden con mucha más rapidez y dar la vuelta a la hoguera bailando-uno de los momentos más especiales-resulta mucho más complicado por el gran calor que esta desprende. No obstante, en esta ocasión los tradicionales danzantes de la familia Insa pudieron protagonizar ‘El Rodat’ con mucha más calma. Tras su aparición, la gran multitud que se asomaba por las calles colindantes no tardó en desplazarse varios pasos atrás debido al gran calor de las llamas.

El encendido de la Monumental hoguera es uno de los más significativos de la localidad y el momento más importante de las fiestas, que comenzaron el fin de semana pasado con la presentación de las reinas y la hoguera de los Solteros.