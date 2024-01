Castelserás tira de corazón y unión contra el viento y el frío para plantar el álamo de la Monumental Hoguera

El primer domingo después de Reyes siempre es especial en Castelserás. Es el momento deseado y esperado en el pueblo durante todo el año. Tanto o más que la llegada de los Magos de Oriente. Este 2024 no fue distinto y es que esa es la gracia y la esencia: dar continuidad a una tradición como siempre se ha hecho. Y futuro parece que hay porque cada vez se agolpan más adolescentes y niños en esa mañana tanto en la salida a cortar el chopo a la ribera del río, como en la plaza para tirar de las sogas y plantar el gigantesco tronco. El jovencísimo Leo fue el encargado de desenrollar la cinta métrica y certificar que desde la base hasta la rama más larga, el ejemplar medía 22,70 metros. Esta tarea es cosa de su abuelo, pero este año le cedió el testigo. El chaval cumplió de sobra y le puso toda la seriedad que requiere este momento consciente del orgullo que supone recoger semejante testigo.

«Hoy es uno de esos días en los que todo el mundo sabe donde se tiene que colocar y qué tiene que hacer sin que nadie organice nada», dijo Roberto Anglés. También fue una mañana de estrenos para él porque le tocó ser quien diese las indicaciones desde el centro de la plaza para que los encargados de las sogas tirasen al debido tiempo. Aunque tablas le sobran, lo de dar indicaciones es otro tema al que se enfrentó porque quien siempre lo hace se lesionó en un pie en las labores de cortar el chopo en el río. «Al final se ha quedado en un árbol de un poco más de 20 metros porque hemos tenido que cortar para que entre en la base, es una medida buena porque siempre está entre los 19 y 24. Y para levantarlo pues las indicaciones tienen que ser muy claras y sin prisa«, añadió. No ocultó su emoción por lo vivido un año más. «Es que si me preguntan yo me emociono… Esto es lo que hacemos de toda la vida y hoy en un día de unión, porque aquí no hay ideologías ni maneras de pensar, aquí estamos todos a una cosa y todos juntos«, apuntó.

Plantado también el chopo para San Antón

Entre aplausos terminó la tarea que empezó sobre las 11.45 y se alargó unos 45 minutos. Una vez plantado el álamo alrededor del que se montará la Monumental Hoguera que arderá la noche del viernes 19, la expedición bajó la calle hasta el Puente. Allí, los más jóvenes procedieron a hacer lo mismo con un chopo de dimensiones más livianas y para tirar de las sogas contaron con la ayuda del público más pequeño. Los niños, con sus cazadoras y gorros bien abrochados, tiraron bien fuerte al recibir cada orden de hacerlo con la cuenta del «uno, dos y tres». Entre ellos, tiraba el nieto de Delia Ínsa, a quien ella le sostenía una de las astillas procedentes de los hachazos propinados a la base del álamo de la Monumental para hacerlo entrar en el Rollé. «Mi padre ya se guardaba una cada año de recuerdo y cuando se lo he dicho él también ha querido», sonrió la abuela orgullosa por ver a tantos niños tirando de las cuerdas. A eso de las 13.00 ya estaba colocado este tronco al que se le dará fuego por San Antón. Acabó también con sonoros aplausos y con los más pequeños mirando atónitos lo que acababa de pasar gracias a su ayuda.