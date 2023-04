El castillo de Valderrobres incrementa un 40% las visitas en primavera con el turista valenciano como el más numeroso

Los monumentos de Valderrobres recibieron un 40% más de visitantes durante los dos últimos meses, siendo el turista valenciano el más importante. Así lo dio a conocer la Fundación Valderrobres Patrimonial la cual destacó la «desestacionalización» que durante marzo y abril está viviendo el turismo cultural que llega al Matarraña. Durante abril no se ha bajado ni un solo día de 100 visitantes diarios al conjunto que conforman iglesia, castillo y museo.

Además, desde el inicio de 2023, por primera vez, el 33% de los visitantes fueron valencianos situándose a la cabeza. El 29% fueron catalanes, el 15% del resto de Aragón y destacan el 10% de madrileños.

Hasta el 22 de abril los mnumentos registraron 4.712 visitas mientras en abril de 2022 se cerró todo el mes con 4.800 visitantes. En Semana Santa hubo más de 200 visitantes diarios, llegando a picos de 300 el fin de semana. «Estoy convencido de que el turista madrileño va a continuar creciendo porque somos ya conocidos allí. Para estas próximas semanas tenemos ya reservas y curiosamente muchos mallorquines», explicó Manuel Siurana, director de la Fundación.

No obstante, muchos visitantes, especialmente los llegados durante las comunidades autónomas más lejanas subrayaron que tras la Semana Santa, manifestaron la «escasez» de oferta hostelera de restauración y bares que hubo durante esos días. Un problema que no solo se dio en la capital del Matarraña si no que fue la constante en la mayor parte de los municipios matarrañenses, especialmente los más turísticos.

Libro sobre Montañés

Precisamente la Fundación participará en la presentación del libro ‘Qui va ser realment Carles Emili Montañés?’, del historiador, investigador, periodista y presidente de Ascuma Joaquim Montclús.

Montañés, con raíces en Mazaleón, fue diputado en las Cortes Españolas por la jurisdicción de Valderrobres durante varias legislaturas y tuvo estrecha relación política el rey Alfonso XIII, Primo de Ribera, Cambó, el banquero March o Francisco Franco. En el territorio influyó en la construcción de carreteras, la electrificación, el pantano de Pena, el puente de hierro y la vía del ferrocarril de Val de Zafán