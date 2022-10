CCOO y UGT denuncian la propuesta del Ayuntamiento de Andorra que pretende privatizar el servicio de limpieza viaria, un acuerdo que fue aprobado en el pasado pleno de carácter extraordinario de la localidad y sobre el que no se había informado previamente a la representación sindical. Tras enterarse del anuncio a través de redes sociales, los sindicatos se han concentrado este viernes en la Plaza del Ayuntamiento en respuesta a lo que consideran «una decisión errónea y perjudicial» tanto para los trabajadores como para el conjunto del pueblo de Andorra.

En concreto, los dos sindicatos denuncian la «falta de capacidad de organización, de consulta y diálogo» entre los responsables políticos del ayuntamiento y la plantilla municipal. «No se nos ha comunicado nada al respecto en ninguna mesa de negociación y tampoco tenemos constancia de lo que va a pasar con las trabajadoras que están en este servicio al privatizarlo», apuntó Silvia Beltrán Navarro, representante de CCOO en el Ayuntamiento. La licitación del contrato de este servicio de limpieza viaria aprobada en el pleno incluye todos los trabajos a realizar para mantener las condiciones de limpieza y salubridad de la vía pública, mediante la limpieza, recogida y transporte de los desperdicios existentes en aceras. El presupuesto base de licitación es de 1,4 millones de euros con una duración de cuatro años, y tal como explicó el concejal y primer teniente de alcalde, Joaquín Bielsa, externalizar dicho servicio de limpieza de calles se trata de «una necesidad de la entidad municipal», alegando que no se dispone de los medios personales y materiales suficientes en el propio Ayuntamiento para poder realizar una limpieza adecuada en todas las zonas del municipio.

Frente a ello, CCOO y UGT afirman no tener datos sobre dicha falta de medios, y en cambio critican la situación en la que se encuentra inmerso un servicio de limpieza en el cual en toda la legislatura «no se ha hecho ningún esfuerzo por cubrir las bajas de las compañeras que han tenido problemas de salud, obligando a que otras hayan llegado a trabajar siete días a la semana sin sus descansos obligatorios durante casi tres meses consecutivos«.

Actualmente, de las cinco trabajadoras del servicio, solo una se encuentra en activo mientras las demás permanecen de baja por distintos motivos, según explicaron. «Una persona está cargando con todo el trabajo, algo que impide que el servicio pueda cumplirse como es debido. El problema no es culpa de los trabajadores, sino de que ha habido bajas que no se han cubierto«, explicó Bartolomé Pérez, representante de UGT.

Para ambos sindicatos, esta privatización no responde a otro interés que el de «elegir el camino más cómodo para la corporación municipal pero no el más justo, ni eficiente, ni responsable para el conjunto de los intereses del pueblo de Andorra ni sus trabajadores». «No solo eso, sino que tampoco podemos normalizar que los y las representantes sindicales tengamos conocimiento de un asunto tan importante a través de las redes sociales y no por los cauces establecidos legalmente”, señalaron.