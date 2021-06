Un centenar de vecinos se unen a la manifestación convocada por la Asociación de Segundos Residentes de Beceite

Algo más de un centenar de personas se han unido este sábado a la manifestación convocada en Beceite por parte de la Asociación de Segundos Residentes para reclamar el poder acceder libremente con sus vehículos a los parajes naturales de El Parrizal y La Pesquera al igual que las personas empadronadas, tal y como ocurría hasta el pasado año 2020. La manifestación ha discurrido por las diferentes calles de la localidad y a ella se han sumado tanto segundos residentes como vecinos que habitualmente viven en Beceite pero que no comparten la medida del Consistorio. Lo han hecho en una concentración en la que se ha leído un manifiesto, y en la que ha reinado un ambiente «festivo» para reclamar «ser escuchados».

La polémica sobre esta cuestión se inició hace varias semanas y comenzó con un intercambio de misivas entre el Ayuntamiento y aquellos segundos residentes que denunciaban sentirse «discriminados» al tener que abonar la tasa de acceso a ambos parajes al igual que visitantes y turistas, una tasa que está bonificada al 100% en el caso de los empadronados en Beceite. El importe de cada vehículo es de 10 euros. No obstante en el caso de La Pesquera, los propietarios de una vivienda, aunque no estén empadronados en Beceite, tienen una bonificación de 4 euros.

En estos momentos la asociación -que se constituyó para dar apoyo a esta reivindicación- cuenta con más de 160 socios aunque, muchos han sido los que en este sábado se han interesado por formar parte de ella. «Calculo que la cifra aumentará este verano cuando todos nos podamos ves y encontrarnos en Beceite y se vaya corriendo la voz. También se está viendo que tratamos este tema muy seriamente. No estamos haciendo ningún tipo de demagogia ni de valoración política. Sino que es una reivindicación para modificar únicamente una ordenanza con la que no estamos de acuerdo», quiso recalcar Montse Boix, miembro de la asociación.

Comunicado del Ayuntamiento de Beceite

Por su parte, el Ayuntamiento hizo público un comunicado recientemente en el que defendía la decisión tomada hace un año, reiterando su postura de mantener las bonificaciones municipales de acceso a los aparcamientos regulados solo a los vecinos empadronados. En este comunicado, el Ayuntamiento explicó que el propio alcalde, Juan Enrique Celma, ha hecho llegar una misiva a cada uno de los vecinos explicando el por qué de la decisión. «La discriminación la sufre realmente el vecino que vive y paga todos los impuestos en el pueblo y no el vecino de Barcelona o Zaragoza que pasa solo temporadas. Hay una realidad bien distinta entre estar solo el verano y vivir todo el año en el pueblo«, matiza el comunicado hecho público por parte del Consistorio.

«Año tras año perdemos servicios básicos y población. El éxodo rural es una realidad y la fiscalidad positiva para la España interior es la asignatura pendiente. El habitante de Beceite no tiene los mismos servicios sanitarios, sociales, culturales o educativos que el habitante de otras poblaciones más grandes y, sin embargo, tiene que hacer frente a mayores recortes presupuestarios por la pérdida de población, entre otros factores», aseguran desde el Ayuntamiento en el escrito.

Celma considera que «hay que discriminar positivamente al vecino empadronado». «No solo pagan impuestos de gestión directa municipal (IBI, impuesto circulación, etc.) sino que el Ayuntamiento recibe, de cada empadronado, la cantidad aproximada de 600€/habitante procedentes de las transferencias que realiza el Estado, la Comunidad Autónoma o la Diputación. Por tanto no es cierto que los propietarios de segunda residencia aporten al Ayuntamiento los mismos ingresos que los empadronados y por ende es lógico que no tengan los mismos derechos», concluye.

Igualmente, en dicho comunicado, el alcalde de Beceite anima e invita a que se empadronen en el municipio los habitantes que residen mayoritariamente durante casi todo el año.