El Centro de Salud de Alcañiz sufre una presión asistencial «brutal» y ya solo atiende urgencias y covid

Las autoridades sanitarias califican de «alarmante» la transmisión comunitaria del covid en Alcañiz. Los contagios no paran de crecer en la ciudad y con ellos la presión asistencial en la sanidad. El Hospital ya tuvo que cancelar las operaciones no urgentes e indemorables la semana pasada para no ocupar camas y ahora el Centro de Salud de la capital bajoaragonesa solo atiende ya las urgencias y el covid además de las atenciones domiciliarias por la elevada carga de trabajo debido al fuerte brote que sufre la ciudad. También se han suspendido las analíticas programadas.

La presión asistencial del Centro de Salud es «brutal». Se realizan más de un centenar de PCR diarias-120 este martes- más los rastreos y el seguimiento de los pacientes por lo que la carga de trabajo no para de crecer. Los médicos tienen en agenda cada día a 80 pacientes cuando antes la media diaria eran 30-40. Además, en los últimos días también se están realizado más atenciones de las habituales en las Urgencias.

Se están aplicando medidas restrictivas de acceso “por la seguridad de los pacientes” aunque si es necesario por la patología se atiende de forma presencial. En la asistencia por teléfono se priorizan los casos urgentes y personas con covid que se encuentran en su domicilio pero necesitan apoyo médico.

«Estamos ante una situación verdaderamente preocupante en la que el aumento de positivos ha sido alarmante y por lo tanto se pide colaboración y responsabilidad. Ha sido necesario por la situación adaptar la atención sanitaria en el Centro de Salud a un modo menos presencial. Mientras dure esta situación de riesgo para la población se han tenido que adoptar medidas que se irán adecuando en la medida que mejore la situación epidemiológica», ha explicado la gerente de los sectores sanitarios de Alcañiz y Teruel, Perla Borao.

El Hospital estudia dónde trasladar pacientes en caso de que sea necesario

En el Hospital ya está estudiando dónde se podrían trasladar enfermos en caso de que la ocupación del Hospital se desbordara. Ahora de momento la situación está “contenida”, en parte gracias a que la semana pasada se suspendieron las cirugías programadas y que ya se lleva meses estirando al máximo la capacidad del centro. No obstante, este martes ya hay 34 pacientes ingresados, seis más que en la jornada anterior.

Solo se operan urgencias, tumores y la cirugía menor ambulatoria, que no necesita ingreso. Teniendo en cuenta las reducidas dimensiones del Hospital se está trabajando en la misma solución que en los dos anteriores picos, buscar un espacio externo para trasladar pacientes no covid contando con el apoyo del servicio de Hospitalización a Domicilio. Así, en caso de que la situación se desbordara se tendría todo previsto y se podría actuar con rapidez. Al principio de la pandemia fue en un hotel, el Ciudad de Alcañiz; y después la residencia Hogar Santo Ángel.