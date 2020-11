El centro de salud de Calaceite, pionero en implantar la vídeo consulta

Los usuarios de la Residencia de Mayores Sant Roc de Calaceite son los primeros pacientes en todo Aragón en beneficiarse del servicio de vídeo consulta. El Salud comenzó hace varias semanas a implantar este sistema de consultas online, para minimizar las consultas presenciales en colectivos de riesgo como el de los mayores, y prescindir de las consultas telefónicas, algo que demandaban muchos pacientes. De este modo el centro de salud de Calaceite se convirtió en el primero de todo Aragón en implantar este sistema de vídeo consultas tras haber comenzado a mediados del mes de octubre a implantar este sistema.

Las consultas se llevan a cabo utilizando un programa informático con webcam. Hasta el momento, el sistema solo se emplea únicamente para los usuarios de la Residencia de Mayores y Centro de Día Sant Roc de la capital del Matarraña que cuenta con 25 residentes en régimen interno. No obstante no se cierra la puerta a poder ampliarse a otros casos. Los pacientes que requieran de una consulta médica se disponen frente a un ordenador y ven a su médico de cabecera. Lo hacen acompañados de una de las trabajadoras del centro de mayores.

La idea se planteó directamente desde la dirección de atención primaria con el objetivo de evitar las entradas innecesarias a la residencia de mayores de la localidad que, hasta el momento, se mantiene a salvo del covid-19 sin haber reportado ningún caso. “Nos plantearon la idea, me pareció muy interesante y fue todo muy rápido. Enseguida nos enviaron todo el material y nos instalaron el programa, que es muy sencillo de utilizar”, explicó Pedro Bernad, coordinador del centro de Salud de Calaceite.

Uno de los residentes de Sant Roc de Calaceite, siendo atendido por el médico de forma telemática. FOTO: Residencia Sant Roc.

El coordinador de la zona de salud no dudó en implantar este sistema que, a su juicio, minimiza la posibilidad de que pueda expandirse el virus. Bernad cree que es una buena forma de no exponer a los usuarios, a los trabajadores y al propio personal sanitario a posibles contagios. No obstante matizó que aquellas visitas que deben de hacerse ineludiblemente presenciales, se siguen llevando a cabo. Desde el Gobierno de Aragón apuntaron a que se trata de un proyecto muy ambicioso de transformación digital de la asistencia, complejo y de largo recorrido ya que supone un importante cambio de cultura en la organización al mismo tiempo que requiere una adecuación de las infraestructuras y sistemas en materia TIC de los centros de salud la totalidad del territorio

El médico añadió que otra de las cosas que más valoran pacientes y personal sanitario es el contacto visual, algo que, matizó, se pierde totalmente con las consultas telefónicas. “Los residentes lo han acogido además muy bien porque ellos lo que necesitan es vernos y se sienten mejor atendidos. Tras varios meses muchos se sienten contentos de vernos, por fin, aunque sea de forma telemática”, añadió Bernad, quien quiso además agradecer al Ayuntamiento de Calaceite y a la residencia todas las “facilidades” que pusieron para el despliegue de este sistema.

El área de salud de Calaceite tiene una de las tasas de covid-19 más bajas de todo Aragón.

Desde la Residencia Sant Roc coincidieron en que la implantación de este sistema fue acogido con gran interés por los residentes. “Estamos muy contentas porque nos aporta mucha seguridad tanto para los usuarios como para las trabajadoras. Y además nuestros residentes lo que quieren es ver al médico y se quedan mucho más reconfortados”, explicó Inma Gasulla, directora de la residencia. La Fundación Terra Alta Siglo XXI, gestora de la Residencia Sant Roc, fue la encargada de costear el ordenador portátil a través del cual, los residentes pueden ver a su médico de cabecera.

Todo ello, cabe recordar, en una de las zonas de salud que menos casos ha reportado desde el inicio de la pandema en todo Aragón. Además de Calaceite, el centro de salud engloba y da servicio a las localidades de Cretas, Mazaleón, Valdeltormo, Arens de Lledó y Lledó. Desde el inicio de la pandemia, la zona de salud ha registrado 25 casos, lo que supone una tasa de tan solo 9 casos por cada 1.000 habitantes, la tercera más baja de todo Aragón. Asimismo, no se ha reportado ningún fallecimiento por covid-19.