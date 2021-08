Los centros de salud del Matarraña alertan de que controlar otro brote como el de Ráfales podría «colapsar» el sistema sanitario

Los centros de salud de la comarca del Matarraña alertan de que organizar otro dispositivo como el que se llevó a cabo para realizar más de un centenar de pruebas PCR y rastreo de contactos por el brote de covid de Ráfales podría colapsar el sistema sanitario matarrañense. Aseguran que otro brote en un municipio más grande ocasionaría que no pudieran abordar la situación y se vería perjudicada la atención diaria para otros problemas de salud ajenos al covid.

Asimismo, señalan que el Matarraña vive una «situación crítica» por la evolución de la pandemia en su territorio. La incidencia repuntó en julio, ha empeorado en agosto y, de seguir así se podría alcanzar la «peor incidencia por covid de toda la pandemia».

Por ello, organizaron recientemente una reunión con todos los alcaldes y la Comarca en la que acordaron alertar a la población a través de una serie de recomendaciones a las que están dando difusión a través de los perfiles en redes sociales y en el ebando de las localidades de la comarca.

Ayuntamientos como el de Fórnoles piden a sus vecinos que no se reúnan en espacios cerrados a través de eBando./ L.C.

Afirman que durante el verano se están desarrollando actos culturales en los pueblos con todas las medidas de prevención pero también comprueban a través de los rastreos de contactos que los vecinos se están juntando en espacios cerrados, locales y peñas, donde no se controlan las medidas de prevención, lo que aumenta de forma importante la transmisión del virus. “Por ello solicitamos encarecidamente a la gente que no se realicen encuentros en espacios así. Además, se recuerda que las peñas y locales de concurrencia pública están prohibidos. Estamos en contacto con Guardia Civil, quienes estarán haciendo patrullas por los pueblos para supervisar que no se den estas situaciones y si lo ven realizarán la sanción correspondiente”, aseguran en uno de los bandos.