CHA presentará 40 enmiendas en el Senado a los PGE que movilizan 110 millones de euros para las comarcas turolenses

Chunta Aragonesista ha presentado varias enmiendas de modificación a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 que afectan a las comarcas turolenses que han sido rechazadas en su totalidad en el Congreso y que se volverán a registrar cuando las cuentas lleguen al Senado. Así se dio a conocer el viernes en rueda de prensa. Se trata de una decena de enmiendas al texto articulado y una treintena económicas que supondrían la movilización de más de 110 millones de euros. Se ha presentado un primer bloque de enmiendas en el Congreso, las relacionadas con Teruel son 7 del texto articulado y 7 enmiendas de carácter económico que no han salido adelante y que se volverán a presentar en la Cámara Alta.

“Presentamos estas enmiendas con el convencimiento de que los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2023 son insuficientes para las comarcas turolenses. Si el Gobierno de España defiende la cohesión territorial y el apoyo a los territorios más desfavorecidos, no podemos llegar al final de legislatura sin ningún avance relevante en las infraestructuras que llevamos décadas demandando, claves para el futuro de Teruel”, advierte José Manuel Salvador.

En relación con las enmiendas al texto articulado, destacan según indica CHA en nota de prensa las que reclaman definir los convenios de transición justa para las comarcas turolenses, un Plan Especial para Teruel 2024-2030 o las medidas para favorecer el máximo desarrollo de las ayudas al funcionamiento de empresas en territorios con densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. También se incide en la mejora de la financiación autonómica y de la financiación local, así como desarrollar un plan de apoyo al transporte interurbano de autobús en Aragón. Tampoco se olvidan de trasladar demandas sociales como la mejora de la gestión en materia de dependencia o el Ingreso Mínimo Vital, así como la petición al Gobierno de España de una mayor sensibilidad en la implantación de macroproyectos de energías renovables, solicitando la no instalación de fotovoltaicas en embalses y la moratoria de las líneas de muy alta tensión que discurren entre varias Comunidades Autónomas hasta que no exista una planificación adecuada.

Respecto a las enmiendas económicas, destacan las destinadas a acelerar las infraestructuras claves para la provincia de Teruel, como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o la autovía A-68 en el Bajo Aragón. En materia ferroviaria se plantean enmiendas por valor de más de 30 millones de euros para impulsar la línea de alta velocidad entre Sagunto y Zaragoza a su paso por Teruel, así como la compra de nuevo material rodante que permita a los turolenses disfrutar de los mejores servicios, no depender del material anticuado del que se quiere desprender Renfe en otros territorios. El Vicesecretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbo, ha acogido con “mucha cautela” el reciente anuncio del presidente de Renfe, Isaías Táboas, de una futura conexión ferroviaria entre Teruel y Madrid.

Las previsiones de Renfe contemplan poner en marcha un servicio comercial de larga distancia entre ambas ciudades pasando por Zaragoza, utilizando los Talgo 730 que ahora circulan por Galicia y que van a ser sustituidos por nuevo material rodante. “Teruel lleva décadas reclamando un tren directo a Madrid y de nuevo tenemos que conformarnos con promesas vacías y anuncios sin fecha, supeditados a mejoras en servicios en otras Comunidades Autónomas que siempre tienen más prioridad para el Gobierno de España”, critica Carbo.

En relación con la A-68, se plantea impulsar y acelerar la infraestructura con enmiendas por valor de tres millones de euros en cada uno de sus tramos. José Manuel Salvador trasladó que “En respuesta a una iniciativa de CHA en el Senado, reconocían a finales de septiembre que la mayoría de tramos se encuentran en fase de proyecto, por lo que, si no cambia el ritmo inversor, antes de 2027 es imposible que esté concluido el tramo bajoaragonés de la A-68”, denuncia, y añade que, “incumpliendo de nuevo todos sus compromisos, el Ministerio de Transportes no iniciará un nuevo tramo hasta 2024, y hasta 2025 no se abrirá al tráfico el único actualmente en obras, entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro”. Además, explica que “ni siquiera se fija una fecha realista para la conclusión de los tres tramos cuyos proyectos están en redacción: Fuentes de Ebro-Quinto, El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa”.

También se plantean enmiendas para aumentar el presupuesto disponible en el desdoblamiento de Alcolea del Pinar-Monreal del Campo, mejoras en las carreteras entre Teruel y Cuenca y Teruel-Alcañiz-Fraga, el tramo entre Villastar y Teruel de la N-330 o las variantes de Utrillas, Montalbán o Calanda.

Por otra parte, se apuesta por el desarrollo de los itinerarios en bicicleta en consonancia con las actuaciones que está desarrollando el Gobierno de Aragón en materia de Vías Verdes y ciclocarriles de conexión entre los barrios de la capital turolense. Para impulsar el tramo aragonés de la Red Eurovelo, apuesta firme del Gobierno de Aragón que debería ser respaldada desde el Estado, se plantean 2 millones de euros para la Vía Verde Valfambra entre Teruel y Alcañiz, así como otros dos millones de euros para la Vía Verde Minera entre Utrillas y Zaragoza.

Por último, en el ámbito del patrimonio natural y cultural, se plantean enmiendas para rehabilitar el patrimonio histórico-artístico en la provincia y la reivindicación de que no se pierda la partida de apoyo a las lenguas minoritarias que fue propuesta a iniciativa de CHA y Compromís en los presupuestos del año pasado, la única entre las 4.000 enmiendas presentadas en el Senado que fue aprobada. También varias partidas relacionadas con el agua, como actuaciones de modernización de regadíos, reparación del embalse del Escuriza o la acequia del diablo de los Toranes en Olba, así como actuaciones de acondicionamiento sostenibles en las riberas de los ríos o la protección de espacios naturales.