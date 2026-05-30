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30 MAY 2026|

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La CHE concede al fin el permiso para reconstruir siete paradas de riego afectadas por la DANA en Montalbán

Los sistemas de agua quedaron destruidos y sepultados después del temporal. El objetivo ahora es dotar a las nuevas infraestructuras de garantías para resistir futuras avenidas

Los 58 miembros de la comunidad no pueden regar debido a que las infraestructuras siguen destruidas después de la DANA. / CEDIDA
Los 58 miembros de la comunidad no pueden regar debido a que las infraestructuras siguen destruidas después de la DANA. / CEDIDA

La COMARCA30 05 2026

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DANA

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La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha concedido la autorización pendiente para para actuar en el cauce del río Martín a su paso por Montalbán, desbloqueando definitivamente la esperada reconstrucción de las paradas del municipio. Se trata de unas obras que resultaban indispensables después de que las paradas y sus sistemas de toma de agua quedaran destruidos y sepultados por arrastres de grava y lodo durante la DANA que afectó a la localidad a finales de octubre de 2024.

Los azudes incluidos en la autorización son: Parada de Santo Domingo Bajo, Parada de María Clara, Parada de Huerta Baja y Hortillas, Parada de Tiras y Tañerías, Parada de Plano Molino–Viñas y Parada de La Peñuela. La Comunidad de Regantes de Montalbán llevó a cabo este viernes una asamblea informativa para informar sobre los detalles de esta reconstrucción a comuneros y vecinos. Las actuaciones contarán con una inversión total de 48.000 euros.

Con este permiso, y tras los trabajos previos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, se han impulsado los proyectos técnicos para la reconstrucción integral de estas infraestructuras hidráulicas. La presidenta de la Comunidad de Regantes Rosa Cuerva Martínez, ha sido la encargada de tramitar ante la CHE la documentación y permisos pertinentes. “Vamos a poder iniciar una reconstrucción que es clave para la campaña de riego y para la seguridad de nuestras infraestructuras”, ha señalado Cuerva.

En ese sentido, la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes ha querido expresar su profundo agradecimiento a los agricultores locales por su paciencia y resiliencia durante este periodo. Asimismo, reconoce el trabajo de los técnicos del Gobierno de Aragón, cuyo asesoramiento en las memorias ambientales y valoraciones preliminares ha permitido agilizar los trámites para la entrada de la maquinaria y el inicio de los trabajos sobre el terreno.

La ejecución de estas actuaciones no solo devolverá la normalidad a la actividad agrícola de Montalbán, sino que dotará a las nuevas infraestructuras de la solidez y las garantías técnicas necesarias para resistir futuras avenidas. “El objetivo es recuperar cuanto antes la funcionalidad de las paradas con soluciones más robustas y preparadas ante episodios extremos”, han añadido desde la Junta de Gobierno de la comunidad de Regantes.

Ahora queda pendiente que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón comunique la fecha de inicio de las obras para poder ofrecer información periódica a los agricultores sobre calendario y afecciones temporales.

Inicialmente, según explican desde la comunidad, las mejoras arrancarían por el Azud de la Peñuela, con una mínima afección de riego. Seguirían por el Azul de Plano Molino-Viñas, Tiras y Tañerías, Huerta Baja y Hortillas, Santo Domingo Bajo y, por último, el Azud de María Clara, donde la afección de riego sería parcial y controlada.

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