Chiprana traslada su escuela infantil a un nuevo espacio

El Ayuntamiento de Chiprana sigue ampliando sus instalaciones educativas con el objetivo de conseguir, en el corto plazo, que los niños y niñas de la localidad puedan cursar toda la Primaria sin tener que trasladarse al colegio de Caspe diariamente. La última semana de julio comenzaron las obras de la nueva escuela infantil, ubicada tras el ambulatorio del municipio, que acogerá a unos cinco alumnos.

Hasta el año pasado, en Chiprana solo se cursaba el primer ciclo de Primaria -Primero y Segundo-. Pero durante este curso se impartió también el segundo ciclo -Tercero y Cuarto de Primaria. Los alumnos de este segundo ciclo tuvieron que ubicarse en la ludoteca. «Tuvimos que adaptar un aula entera para los cursos de Tercero y Cuarto de primaria y ya no nos quedaba espacio para la ludoteca», explica Javier Nicolás, alcalde de Chiprana.

Ahora el objetivo es poder impartir Quinto y Sexto de Primaria y así completar la formación básica en los próximos años. Para ello se aprovechará la antigua guardería, por lo que se está construyendo un nuevo espacio para los alumnos de 0 a 3 años.

Debido a la situación sanitaria vivida en la zona, las obras no han podido comenzar antes, pero desde el consistorio esperan que finalicen durante el mes de agosto o en septiembre. «Hemos mandado una carta a Educación para conocer el estado en el que se abrirán tanto la guardería como el colegio y cómo funcionarán el curso que viene», apunta Nicolás. Si las obras no hubiesen terminado al inicio del curso, los niños y niñas de la guardería seguirán en su ubicación actual.



Respecto a otras actuaciones urbanísticas en Chiprana, está en marcha la adecuación de un terreno municipal para que pase a ser un nuevo parquin. Del mismo modo, se están trami-

tando los permisos pertinentes para desarrollar una depuradora de aguas residuales.

Por otro lado, este verano atípico no se han podido llevar a cabo diversas actividades como la apertura de la piscina municipal -como en el resto de localidades de la comarca del Bajo Aragón-Caspe- o la puesta en marcha de la escuela de verano. Por ello, y «para levantar un poco el ánimo a los vecinos», el Ayuntamiento de Chiprana prepara una serie de actos. Entre ellos tuvo lugar un Cine de verano el pasado domingo 9, donde se emitió la película ‘Padre solo hay uno’. El pasado jueves 13 incluyeron en este programa una actuación para los más pequeños y tanto para el viernes 14 como para el sábado 15 han anunciado dos espectáculos para todos los públicos, aunque todas «son para estar sentados y al aire libre, para así mantener las medidas de seguridad».

Respecto a la situación sanitaria en la localidad, el primer edil recuerda que actualmente

no haya casos. «En su día hubo alguno con síntomas leves, pero el rastreo fue ágil por parte del centro de salud y por la nuestra», indica Javier Nicolás, quien insiste en que «tenemos que tener sentido común evitando desplazamientos para que no haya más rebrotes. En nuestras manos está que esto no vaya a más».